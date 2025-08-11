Grindeanu, despre proiectul care vizează Pilonul 2: Legea nu e în forma care să fie susținută de PSD

Întrebat luni care este poziția PSD față de proiect, Sorin Grindeanu a spus: „Eu cred că am fost clar și mai spun o dată. Că vorbim de pensiile Pilon 2, că vorbim de pachetul pe sănătate, că vorbim de pachetul pe administrație, toate aceste lucruri pot fi discutate după ce se întâmplă primul pas și al doilea pas. Dar în mod clar, despre pensiile, despre Pilonul 2, legea în forma actuală nu e o formă care să fie susținută decât PSD”.

Premierul Ilie Bolojan a spus că proiectul de lege a fost pregătit de Autoritatea de Supraveghere Financiară și a fost în transparență la Ministerul Muncii, „pentru că autoritatea nu are dreptul de a promova proiecte de legi”.

El a spus, la Antena 3 CNN, că banii care ajung la fondurile private de pensii nu sunt folosiți de Guvern: „Din acești bani nu ia niciun leu Guvernul României, și nici din banii care vor fi dați atunci când omul intră în pensie, nu va folosi deloc Guvernul României. Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceștia se colectează lună de lună, la fiecare salariu, și plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, așa cum le spune și numele, să-ți asigure o sumă suplimentară la pensie. Și atunci, luând modelul din toate țările europene, și aici sunt niște date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea, că atunci când ajungi în această situație, să poți să scoți 25% din bani, dacă dorești. Iar diferența, să-i distribui pe următorii 10 ani”.

Premierul susține că astfel se evită o situație, în care, în anii următori, după 2030, când numărul de oameni care intră în pensie va crește, pentru că intră generația celor care au fost născuți în anii 65-75, cu un vârf de nașteri, „să nu ne trezim cu niște retrageri bruște, care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”.

El a spus că proiectul va fi dezbătut în Parlament.

(sursa: Mediafax)