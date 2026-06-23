Hubert Thuma anunță că a fost exclus din partid și lansează un atac dur la adresa lui Bolojan

În postarea publicată pe Facebook, Hubert Thuma amintește de epurările politice din timpul comunismului, despre care spune că au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință: „S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază «Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine». Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica”.

„Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin”, adaugă Thuma pe rețeaua de socializare.

El spune că „acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat”. Nu o voi face, adaugă el.

Hubert Thuma spune că, potrivit statutului partidului, ca președinte de filială, demisia trebuie solicitată de Biroul Politic Județean Ilfov. El susține însă că are susținerea fiecăruia dintre colegii cu care a construit această filială.

„De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură”, spune vicepreședintele CJ Ilfov.

Hubert Thuma arată că, după această „epurare”, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR: „De la 15%, la 10%. Ăsta e prețul «reformei»: Un PNL mai mic, mai slab, și mai singur, dar mai ascultător”.

„O ultimă observație, am fost dați afară din PNL pentru că, chipurile, eram prea apropiați de PSD. Între timp, domnul Bolojan declară azi, după consultările de la Cotroceni, că ar susține un guvern minoritar construit în jurul PSD. Colegii mei au susținut un guvern condus de un premier PNL, până mai ieri, al doilea om din partid. Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”, adaugă Thuma.

Conducerea PNL este marți seara în ședință, în care ar putea fi luată măsura excluderii celor care au susținut Guvernul Veștea.

(sursa: Mediafax)