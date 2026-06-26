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PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   11:53
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PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României
Hepta/Siegfried Mureșan

PNL, USR și UDMR au decis, în comun, să îl propună pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României, transmit liberalii într-un comunicat de presă.

„PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României”, potrivit unui comunicat de presă al PNL.

Astfel, PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan.

„România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, arată PNL în documentul citat.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: siegfried muresan pnl usr udmr
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