Președintele Nicușor Dan semnează decretul de numire a Oana Clara Gheorghiu ca vicepremier. Opoziția PSD critică decizia

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   18:59
Sursa foto: Hepta/Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de numire a Oanei Clara Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru, în ciuda opoziției exprimate de PSD. Ceremonia de învestire este programată joi la Palatul Cotroceni, iar femeia recunoscută pentru implicarea în proiectul primului spital de copii cu cancer din România își asumă acum un rol-cheie în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Într-o decizie oficială, președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretul de numire în funcția de viceprim-ministru a Oanei Clara Gheorghiu. Formularul a fost înaintat spre publicare şi urmează să apară în Monitorul Oficial joi.
Ceremonia de investire va avea loc joi dimineață, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, iar la eveniment este aşteptat şi premierul Ilie Bolojan.

Propunerea legislativă fusese înaintată de premierul Ilie Bolojan, care a ales să nominalizeze, ca vicepremier, pe Oana Clara Gheorghiu — cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, organizaţie cunoscută pentru implicarea în construirea primului spital pentru copii cu cancer din România.

Nominalizarea are loc în contextul tensiunilor politice: PSD – prin vocea președintelui său interimar, Sorin Grindeanu – a cerut retragerea propunerii, susţinând că aceasta ar putea afecta relaţiile diplomatice cu Statele Unite, partener strategic al României.
Conform comunicatelor, Gheorghiu are 56 de ani şi este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, specializarea management economic. Înfiinţarea spitalului pentru copii cu cancer, realizată prin donaţii private de peste 100 milioane euro, evidenţiază rolul ei în sectorul societăţii civile şi al reformelor în sănătate.

