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PSD reacționează după consultările cu șeful statului: Devine evident că Bolojan își bate joc de români

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   20:15
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PSD reacționează după consultările cu șeful statului: Devine evident că Bolojan își bate joc de români
hepta/Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan de sfidare politică

O primă reacție din partea PSD a venit la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că negocierile pentru formarea unui nou Guvern au intrat într-un nou blocaj. „Bolojan își bate joc de România”, susține social-democratul Adrian Câciu.

„Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe Președintele României și sfidează pur și simplu orice elementar bun-simț politic”, a fost reacția lui Câciu pe Facebook.

„Declarația Președintelui Dan este clară: Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere! Am spus că Bolojan este un mitoman politic! Acum lucrurile devin evidente: nu si-a mintit doar partenerii politici ci si pe Președinte! Adică își bate joc de România!”, a dăugat fostul ministru al Investițiilor și proiectelor Europene.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că negocierile pentru formarea unui nou Guvern au intrat într-un nou blocaj, acuzând că Partidul Național Liberal și-a schimbat poziționarea față de posibilitatea unui guvern minoritar PSD.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: psd bolojan caciu
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