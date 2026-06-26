PSD reacționează după consultările cu șeful statului: Devine evident că Bolojan își bate joc de români

„Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe Președintele României și sfidează pur și simplu orice elementar bun-simț politic”, a fost reacția lui Câciu pe Facebook.

„Declarația Președintelui Dan este clară: Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere! Am spus că Bolojan este un mitoman politic! Acum lucrurile devin evidente: nu si-a mintit doar partenerii politici ci si pe Președinte! Adică își bate joc de România!”, a dăugat fostul ministru al Investițiilor și proiectelor Europene.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că negocierile pentru formarea unui nou Guvern au intrat într-un nou blocaj, acuzând că Partidul Național Liberal și-a schimbat poziționarea față de posibilitatea unui guvern minoritar PSD.

(sursa: Mediafax)