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„Puciștii” vor fi excluși marți din PNL: Lista celor care l-au susținut pe Veștea

Adrian Veștea

18 parlamentari și lideri locali vor fi excluși marți din PNL pentru că au susținut guvernul Adrian Veștea-PSD-Nicușor Dan, au declarat pentru G4Media surse politice.