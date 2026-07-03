Avertismentul lui Radu Miruță: România este sângerândă. Nu mărim această rană!

Invitat vineri seara la Digi24, deputatul USR Radu Miruță a fost întrebat despre procesul demarat de către partidul AUR, prin care vor suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„România, în momentul de față, este sângerândă în ceea ce privește coordonarea clasei politice”, a declarat Miruță.

„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”, a adăugat acesta.

El a transmis că „partidul AUR, de când a intrat în Parlament, a furtificat cinic toate problemele din România. Dar niciodată nu a venit cu o soluție. Cât timp nu vii cu o soluție alternativă, nu poți fi luat în serios”.

„Eu vă spun că atâta timp cât două partide conlucrează, este doar o organizare tăcută până când vor face și pași mai grave. Partidul Social-Democrat a mers braț la braț cu AUR, nu doar la dărâmarea acestui guvern, ci la mai multe acțiuni”, a afirmat deputatul USR.

„Există o altă înțelegere între PSD și AUR, ca la schimb în perioada următoare să-i acorde o susținere, cel puțin pe măsura importanței, precum a acordat AUR susținerea PSD. Nu pot să știu care este înțelegerea, dar pare că ăsta este interesul major al AUR (suspendarea președintelui) și care n-are nicio soartă de izbândă fără susținerea PSD, iar AUR i-a întins o mână PSD pe un preț foarte mare pentru dărâmarea Guvernului”, a conchis Radu Miruță.

(sursa: Mediafax)