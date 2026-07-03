Pfizer blochează ROMATSA: Planul autorităților pentru a evita un dezastru în aviație

Declarația a fost făcută în timpul unei intervenții telefonice la Digi 24. Radu Miruță a fost întrebat despre criza de la ROMATSA.

„Ministrul de finanțe va purta discuții cu cei de la Pfizer (...) ROMATSA nu are decât o singură vină, că are bani în conturi”, a răspuns Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor a mai spus că „nu se poate ca ROMATSA să nu continue activitatea” explicând ce se va întâmpla în continuare. Potrivit lui Miruță, ROMATSA mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni în actualele condiții.

„Apoi, fie va primi bani de la buget, fie se va ajunge la o înțelegere cu Pfizer”, a precizat Radu Miruță.

ROMATSA a anunțat joi că a fost notificată de EUROCONTROL în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei. Regia a explicat că nu este parte în litigiu, însă veniturile sale sunt afectate prin mecanismul de colectare administrat de EUROCONTROL.

Ulterior, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că România va contesta în Belgia măsura executării silite.

„ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și, pe de altă parte, vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție”, a declarat Ilie Bolojan.

În paralel, ROMATSA a transmis că activitatea operațională continuă fără probleme.

„În acest moment, serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA se desfășoară în condiții normale, fără niciun impact asupra siguranței, continuității sau calității serviciilor de trafic aerian”, a anunțat regia prin intermediul unui comunicat.

(sursa: Mediafax)