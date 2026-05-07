Republica Moldova și România, tot mai aproape de unire? Declarații surprinzătoare de la Chișinău

Premierul Republicii Moldova despre unirea cu România: „Suntem foarte aproape”

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut declarații care au stârnit ample reacții politice și publice, afirmând că relația dintre Republica Moldova și România a ajuns la un nivel de apropiere fără precedent în ultimele decenii.

Într-un interviu acordat Agerpres, șeful executivului de la Chișinău a subliniat că legăturile istorice, culturale și personale dintre cele două maluri ale Prutului sunt mai puternice ca oricând.

„Eu mă simt foarte bine. Într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată, anterior, urmărind evoluţiile ambelor ţări şi având şi familie şi prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape şi am fost o ţară, avem o istorie comună, avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli”, a afirmat şeful guvernului de la Chişinău.

Un mesaj politic cu dublă direcție: Europa și identitatea comună

Deși a recunoscut apropierea istorică și identitară dintre cele două state, premierul a insistat că prioritatea actuală a Republicii Moldova rămâne integrarea în Uniunea Europeană.

În viziunea sa, proiectul european și eventualele discuții despre unire nu pot fi abordate simultan la nivel instituțional.

„Să vă spun sincer, nu ştiu, fiindcă acum nu putem concomitent să ne ocupăm şi de proiectul unionist şi de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă. Şi noi aici, eu am mai declarat-o anterior, eu sunt un manager.

Eu am mandatul de la partidul care a câştigat majoritatea în Parlament şi a numit guvernul Munteanu să lucrăm asupra agendei europene, ceea ce şi facem. Comisia ne laudă, am îndeplinit 93% din tot ce ni s-a pus în plan, în gros-plan, şi continuăm cu aceeaşi viteză să implementăm şi reformele şi să facem investiţii. Să vedem, dar în istorie ca şi în viaţă lucrurile pot să se schimbe şi trebuie să fim gata pentru orice”, a mai spus Alexandru Munteanu.

Maia Sandu și scenariul integrării accelerate

Tema apropierii de România a fost reluată și de președinta Maia Sandu, care a vorbit recent despre direcția strategică a Republicii Moldova în contextul presiunilor geopolitice.

Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, șefa statului a descris integrarea europeană ca fiind esențială pentru supraviețuirea democratică a țării.

Ea a adăugat că inclusiv scenariul unei eventuale reunificări cu România este discutat ca opțiune teoretică de accelerare a procesului european.

„Au rămas reforme importante de finalizat, în special în domeniul justiției și al combaterii corupției, dar vom reuși să ne respectăm angajamentele”, a spus Maia Sandu, subliniind totodată progresele deja realizate.

Transnistria, factor de incertitudine în ecuația europeană

În același context, președinta Republicii Moldova a menționat și posibilitatea ca țara să adere la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, o opțiune calificată drept „posibilă”.

Această perspectivă reflectă complexitatea situației geopolitice din regiune, în condițiile în care Chișinăul continuă reformele interne și negocierile europene.