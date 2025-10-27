Ruptură iminentă în coaliție: liberalii acuză PSD că îl sabotează pe premierul Ilie Bolojan

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   13:15
PSD sabotează acțiunile PNL și ale premierului Ilie Bolojan, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El avertizează că la un moment dat ruptura se va produce în coaliție, dacă PSD va continua în acest fel.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat în ultima perioadă mai multe atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. Social-democratul a sugerat că dacă reforma pensiilor speciale pentru magistrați eșuează, șeful Guvernului trebuie să plece. În plus, Sorin Grindeanu a organizat propriile consultări cu șefa instanței supreme și președinta CSM, în legătură cu pensiile magistraților.

De partea sa, liberalul Robert Sighiartău spune că „PSD guvernează politic, guvernează pentru creșterea puterii politice, a scorului politic și a creșterii puterii partidului în actul de guvernare, asta au făcut tot timpul. Mă așteptam încă de la început să vină momentul în care să saboteze acțiunile PNL, ale lui Ilie Bolojan, mai ales pe unele măsuri care pot recredibiliza inclusiv PNL, dar și mișcarea de centru-dreapta”.

Deputatul PNL consideră că „PSD în acest moment este mult mai interesat de scăderea popularității lui Bolojan și de eliminare a lui ca posibil adversar în 2028, decât orice alt lucru”.

