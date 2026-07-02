Siegfried Mureșan trage semnalul de alarmă: Suspendarea lui Nicușor Dan este un act periculos, nu o banalitate

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR, a avertizat joi, într-o postare pe Facebook, că suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan constituie „un act periculos”. El a subliniat că un asemenea demers poate fi inițiat atunci când șeful statului comite încălcări grave ale Constituției.

„Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată. Conform Constituției, președintele poate fi suspendat atunci când există încălcări grave ale Constituției. Este evident că nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția și nu există nicio bază pentru suspendare”, a scris Mureșan în mesajul publicat pe Facebook.

El a subliniat faptul că un astfel de demers poate destabiliza țara.

„Amenințarea cu suspendarea nu poate fi un joc politic al unui partid și trebuie respinsă. În plus, suspendarea destabilizează țara. Am văzut acest lucru la suspendările nejustificate ale președintelui României din 2007 și 2012”, a spus Mureșan, făcând referire la procedurile de suspendare din timpul mandatelor lui Traian Băsescu.

„Trebuie să facem mereu distincție între dezbaterea și confruntarea democratică și asaltul instituțional. Dezbaterea democratică este benefică; asaltul este periculos și nu trebuie susținut niciodată”, a adăugat Siegfried Mureșan.

AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a lui Nicușor Dan

Comentariile europarlamentarului vin după ce miercuri, partidul AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și că va începe discuții cu celelalte formațiuni politice pentru susținerea acestui demers.

În comunicatul transmis după ședință, AUR afirmă că unul dintre motivele care stau la baza demersului este ceea ce partidul descrie drept „excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României”. De asemenea, formațiunea susține că șeful statului ar fi refuzat nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, situație pe care partidul o consideră contrară prevederilor Constituției.

Blocaj politic după demiterea Guvernului Bolojan

În data de 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură formulată de AUR și PSD, cu 281 de voturi pentru.

De atunci și până în prezent, președintele Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier. Prima nominalizare a fost Eugen Tomac, care în cele din urmă și-a depus mandatul primit, întrucât nu a reușit să își asigure sprijinul pentru învestirea cabinetului său.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, de la PNL, pentru a purta negocieri privind formarea unui nou Guvern. Nominalizarea a dus la tensiuni în interiorul PNL, întrucât conducerea formațiunii nu a fost consultată anterior de către șeful statului. Cu toate acestea, Adrian Veștea nu a primit votul de încredere în Parlament și, prin urmare, Guvernul nu a fost învestit.

Până la învestirea unui nou Executiv, Ilie Bolojan asigură interimatul.

În același timp, conducerea partidului a decis să înceapă procedurile privind organizarea alegerilor anticipate și a transmis că parlamentarii AUR nu vor vota niciun guvern al actualei coaliții.

(sursa: Mediafax)