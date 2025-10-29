x close
Sindicaliștii ies miercuri în stradă nemulțumiți de premierul Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   08:13
Sursa foto: Hepta

Sindicatele anunță proteste în toată țara, chiar în ziua în care premierul Ilie Bolojan participă la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Muncitorii acuză Guvernul că încalcă legea și refuză creșterea salariului minim, afectând peste 1,7 milioane de angajați.

Nemulțumirea sindicaliștilor ajunge miercuri în stradă, în timp ce Guvernul decide soarta salariului minim.

Liderii sindicatelor spun că premierul Ilie Bolojan refuză să respecte obligația legală și europeană de majorare a salariului minim pe economie, ceea ce va duce la scăderea puterii de cumpărare pentru peste 1,7 milioane de angajați din mediul privat.

Protestele vor avea loc în mai multe orașe din țară, iar sindicaliștii avertizează că, dacă Guvernul nu cedează, vor urma acțiuni de amploare.

„Refuzul premierului încalcă legislația europeană și arată dispreț față de muncitori,” au transmis reprezentanții marilor federații sindicale.

Și profesorii se alătură nemulțumirilor, amenințând cu grevă generală chiar în perioada examenelor.

Ei acuză Guvernul că nu respectă promisiunile privind salarizarea și avertizează că anul viitor educația se va confrunta cu un val de pensionări fără precedent, care ar putea aduce sistemul în pragul colapsului.

Protestele coincid cu reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, programată miercuri dimineață, unde premierul Bolojan urmează să discute cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor.

(sursa: Mediafax)

