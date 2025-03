Grindeanu, despre Ponta: O poziție rezonabilă a lui Cătălin Predoiu

Întrebat marți, la Constanța, despre candidatura lui Victor Ponta și poziția PNL, Sorin Grindeanu a spus: „De Dumitrache n-a cerut să fie exclus? Glumesc. Să știți că e o poziție rezonabilă pe care o are Cătălin Predoiu, nu poți să fii candidatul unui partid care are pe altcineva candidat. Noi am stabilit că avem un candidat comun, pe Crin Antonescu, am făcut congres, a fost votat, și la PSD, și la PNL, și la UDMR. Nu poți să oprești pe nimeni să candideze, e o țară liberă, dar nu din interiorul PSD”, a declarat Grindeanu.

Candidatura lui Victor Ponta este o problemă internă a PSD, însă subiectul va fi abordat în coaliție, pentru că e de neacceptat ideea de a merge declarat cu candidat și nedeclarat cu alți candidați, a spus liderul interimar al PNL, Cătălin Predoiu.

Mai mulți lideri liberați critică faptul că, deși sterânge semnături pentru a candida la alegerile prezidențiale, Victor Ponta nu a fost exclus din PSD.

Victor Ponta a confirmat că vrea să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai. Dezvăluirea a fost făcută luni seara. El a spus că nu este candidatul unor grupuri de interese și a dezvăluit că speră să atragă voturi inclusiv de la social-democrați și liberali.

„Cred că este nevoie de un președinte jucător să meargă jumătate de zi la Palatul Victoria și jumătate de zi la Palatul Cotroceni”, a declarat Victor Ponta la România TV.

(sursa: Mediafax)