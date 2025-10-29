Sorin Grindeanu: Este inacceptabil să aflăm din presa internațională despre plecarea americanilor

Într-o declarație publică, Grindeanu a acuzat lipsa de transparență a autorităților române și a cerut o informare oficială în Parlament din partea premierului Ilie Bolojan și a miniștrilor de Externe și al Apărării.

„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase”, a transmis Grindeanu, subliniind că românii au aflat despre această decizie „din presa internațională, nu de la propriul Guvern”.

Potrivit acestuia, Ministerul Apărării Naționale este singura instituție care a oferit o reacție, însă explicațiile furnizate nu au clarificat situația și nu au oferit garanții privind protejarea securității naționale.

Grindeanu a atras atenția că decizia Pentagonului a fost deja contestată în Congresul Statelor Unite, ceea ce, în opinia sa, obligă autoritățile de la București să prezinte public detalii despre situație, posibilele consecințe și măsurile luate pentru menținerea capacităților defensive ale României.

„Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente”, a afirmat vicepremierul.

El a criticat și lipsa de reacție a ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, precum și a premierului Ilie Bolojan, despre care spune că „nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”.

Totodată, Grindeanu a făcut referire la recenta propunere pentru funcția de vicepremier, despre care susține că „adâncește îndoiala în relația cu Partenerul Strategic, având în vedere pozițiile anti-americane exprimate anterior” de persoana vizată.

În final, liderul PSD a solicitat o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, a ministrului de Externe și a ministrului Apărării, care să includă „un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic”.

„Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, a conchis Grindeanu.