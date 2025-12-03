Sorin Grindeanu anunță ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea de cenzură a opoziției

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Dec 2025   •   15:15
Sursa foto: Sorin Grindeanu/Sorin Grindeanu explică poziția PSD, după ce opoziția a anunțat depunerea moțiunii de cenzură

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ce vor face parlamentarii social-democrați la moțiunea de cenzură a opoziției. Nu s-a schimbat nimic, a spus liderul PSD.

Declarația a fost făcută miercuri. Grindeanu a reiterat faptul că decizia privind intrarea PSD la guvernare a fost luată de aproape 5.000 de membri de partid. „Am hotărât împreună să facem parte din această coaliție, nu s-a întâmplat nimic”, a declarat, miercuri, liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că nu vor fi membri PSD care vor vota moțiunea.

„Nu cred că se va întâmpla”, a spus Sorin Grindeanu.

În schimb, situația lui Victor Ponta este diferită.

„Victor Ponta are un statut aparte, cred că nu mai este membru de partid, este dreptul domniei sale”, a adăugat Grindeanu.

Moțiunea de cenzură a opoziției ar putea fi depusă vineri.

(sursa: Mediafax)

 

