Sorin Grindeanu anunță ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea de cenzură a opoziției

Declarația a fost făcută miercuri. Grindeanu a reiterat faptul că decizia privind intrarea PSD la guvernare a fost luată de aproape 5.000 de membri de partid. „Am hotărât împreună să facem parte din această coaliție, nu s-a întâmplat nimic”, a declarat, miercuri, liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că nu vor fi membri PSD care vor vota moțiunea.

„Nu cred că se va întâmpla”, a spus Sorin Grindeanu.

În schimb, situația lui Victor Ponta este diferită.

„Victor Ponta are un statut aparte, cred că nu mai este membru de partid, este dreptul domniei sale”, a adăugat Grindeanu.

Moțiunea de cenzură a opoziției ar putea fi depusă vineri.

(sursa: Mediafax)