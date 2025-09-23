x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   14:00
Procurorul general cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Șoșoacă
Sursa foto: Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă, europarlamentar, este vizată de acuzații extrem de grave – de la lipsire de libertate și ultraj, până la promovarea ideilor fasciste și negarea Holocaustului, iar Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității sale pentru continuarea anchetei.

Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva europarlamentarului Diana Șoșoacă.

Aceasta este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și de promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite. Printre acuzații se regăsesc și negarea Holocaustului, precum și fapta de ultraj.

În acest context, procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, pentru ca investigația să poată continua fără restricții.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Diana Șoșoacă a fost chemată marți la Parchetul General să dea declaraţii într-un dosar cu 11 infracțiuni.

 

(sursa: Mediafax)

 

