Tensiune la Alba Iulia. George Simion, supărat pentru că este plimbat prin șanțurile cetății

Acuzațiile au fost lansate de liderul AUR, George Simion, aflat în fruntea coloanei de simpatizanți.

„Ne plimbă jandarmii prin șanțurile cetății, îmi pare rău că autoritățile ajung să se comporte astfel. (...) Avem un marș autorizat și aveam un plan”, s-a plâns George Simion în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.

În replică, Jandarmeria a vorbit despre o dezinformare deoarece traseul coloanei AUR a fost stabilit prin protocol. În plus, jandarmii au spus că este exclus ca grupurile AUR și cele ale simpatizanților lui Călin Georgescu să ajungă în același loc.

„Este o dezinformare, traseul a fost avizat, este obligația organizatorilor să meargă pe traseul stabilit (...) un protocol este un protocol prin care se stabilește un traseu (...) Legea adunărilor publice spune foarte clar că este exclus ca două manifestații publice să se desfășoare în același loc (...) trebuie să informăm corect”, a explicat reprezentantul Jandarmeriei, Marius Militaru, la Antena 3 CNN.

La Alba Iulia au loc, în paralel, manifestații organizate de AUR, Călin Georgescu și SOS.

(sursa: Mediafax)