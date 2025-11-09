Oana Gheorghiu, atac dur la pensiile speciale: „Un fel de Caritas! România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a lansat sâmbătă un mesaj ferm împotriva pensiilor speciale, pe care le-a comparat cu o schemă piramidală de tip „Caritas”. Într-o intervenție la Digi 24, aceasta a declarat că România nu îşi mai permite să susţină „pensionari speciali”, avertizând că banii alocaţi acestor privilegii sunt luaţi „de la gura unui copil flămând” sau „din bugetul unui spital fără medicamente”.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la Digi 24, că România nu mai are resurse pentru a susţine sistemul pensiilor speciale, pe care îl consideră injust şi nesustenabil.

„România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe, îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a spus vicepremierul.

Întrebată cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor, Gheorghiu a transmis un mesaj direct acestora:

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj - le-aş spune că îi înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (...) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta”.

Vicepremierul a subliniat că orice privilegiu acordat unei categorii sociale înseamnă, inevitabil, o pierdere pentru alta.

„Banii aceia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva şi poate că asta nu înţeleg oamenii că, atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii, cineva este lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa aceasta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis. Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să ia acei bani”, a afirmat Gheorghiu.

Aceasta a ținut să precizeze că punctul de vedere exprimat nu reprezintă poziția oficială a Guvernului, ci o opinie personală.

„Este pur o părere personală pe care nu am mai spus-o, dar aşa văd eu lucrurile”, a conchis vicepremierul, potrivit unei transcrieri a Agerpres.