Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre Nicușor Dan: „Îi lipsește viteza!”

Oana Gheorghiu a fost întrebată sâmbătă, la Digi24, ce îi lipsește președintelui Nicușor Dan.

Vicepremierul a spus că este subiectivă, pentru că îl cunoaște pe președinte de mulți ani.

„Aici eu nu sunt obiectivă, pentru că, am spus deja public, îl cunosc pe Nicușor Dan din tinerețe, cred că din 96-97”, a spus Gheorghiu.

Ea spune că președintelui „îi lipsește viteza”.

„Eu cred că Nicușor Dan are tot ce-i trebuie. Îi lipsește viteza. Aici ne deosebim. El face lucrurile într-un alt ritm”, a adăugat Oana Gheorghiu.

(sursa: Mediafax)