x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre Nicușor Dan: „Îi lipsește viteza!”

Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre Nicușor Dan: „Îi lipsește viteza!”

de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   16:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre Nicușor Dan: „Îi lipsește viteza!”
Sursa foto: Oana Gheorghiu

Are tot ce îi trebuie, îi lipsește viteza, spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre președintele Nicușor Dan.

Oana Gheorghiu a fost întrebată sâmbătă, la Digi24, ce îi lipsește președintelui Nicușor Dan.

Vicepremierul a spus că este subiectivă, pentru că îl cunoaște pe președinte de mulți ani.

„Aici eu nu sunt obiectivă, pentru că, am spus deja public, îl cunosc pe Nicușor Dan din tinerețe, cred că din 96-97”, a spus Gheorghiu.

Ea spune că președintelui „îi lipsește viteza”.

„Eu cred că Nicușor Dan are tot ce-i trebuie. Îi lipsește viteza. Aici ne deosebim. El face lucrurile într-un alt ritm”, a adăugat Oana Gheorghiu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Oana Gheorghiu Nicușor Dan viteza
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri