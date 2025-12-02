Șoc în Valea Jiului! Viceprimarul din Uricani, Corneliu Braia, găsit mort în locuinţa sa

Valea Jiului este marcată de o nouă tragedie. Viceprimarul orașului Uricani, Corneliu Braia, un nume respectat în administrația locală și lider PSD, a fost găsit fără viață în propria locuință. Mesajele de condoleanțe curg, iar comunitatea deplânge pierderea unui om considerat devotat și implicat.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, evocând personalitatea și implicarea lui Braia în viața comunității:

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristeţe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut şi au lucrat alături de el. Corneliu Braia a fost un om devotat comunităţii, un coleg respectat şi un adevărat sprijin pentru mulţi dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea şi vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni."

Deocamdată, cauza decesului nu este cunoscută, presa locală notând că urmează să fie stabilită de autorități.

În vârstă de 64 de ani, Corneliu Braia era unul dintre cei mai longevivi viceprimari din Valea Jiului, aflat la al șaselea mandat consecutiv și lider al organizației PSD Uricani. AGERPRES