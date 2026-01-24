Ziua Unirii Principatelor Române: Călin Georgescu se află în Parcul Carol din Capitală. Mii de oameni cer „Turul doi înapoi”

„Sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în linişte şi demnitate. Fără trecut nu există prezent şi nici viitor”, a transmis Călin Georgescu.

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, și-a anunțat prezența în Parcul Carol I sâmbătă, 24 ianuarie, la ora 12:00, printr-o postare pe rețelele de socializare.

El a precizat că va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut. Acesta a descris locul drept spațiul unde se adună „memoria statului român, în liniște și demnitate”.

Jandarmeria a luat măsuri speciale

Autoritățile au luat măsuri speciale pentru a preveni conflictele sau încălcarea legii.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că, alături de celelalte instituții cu atribuții, va asigura ordinea publică și protecția participanților la adunarea organizată de Georgescu.

Adunarea de sâmbătă, anunțată de Călin Georgescu, are loc cu ocazia celebrării Zilei Unirii Principatelor Române.

Mii de oameni s-au adunat în parc, iar forțele de ordine au instituit măsuri sporite de securitate. În zonă au fost create culoare de acces, iar perimetrul a fost delimitat cu garduri de protecție pentru a preveni aglomerația și incidentele.

Oamenii scandează mesaje precum „Georgescu este președinte” și „Turul doi înapoi”.

Susținătorii prezenți poartă drapele, potrivit imaginilor surprinse la fața locului.

Jandarmeria Capitalei a mobilizat mai multe echipaje, iar la fața locului urmează să ajungă și ofițeri ai Brigăzii Speciale de Intervenție.

De asemenea, echipaje de pompieri sunt pregătite să acorde primul ajutor în caz de urgență.

Această mobilizare vine după incidentele de anul trecut, când manifestația organizată de Călin Georgescu pe 24 ianuarie în Parcul Tineretului s-a transformat într-un marș neautorizat către Piața Victoriei, unde au avut loc confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine.

Evenimentul este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează constant zona pentru a asigura siguranța participanților și menținerea ordinii publice.