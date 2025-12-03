Contractul cu un cetățean străin: despre clauzele obligatorii și perioada de probă - Burlacu Mihail

Obținând noi oportunități economice după aderarea la spațiul Schengen, piața muncii din România a devenit deosebit de atractivă pentru imigranți, iar aceștia pot acoperi deficitul de forță de muncă. Pe de altă parte, pentru a se încadra în cote și a obține aprobarea, angajatorul trebuie să abordeze cu atenție procesul de formalizare. Despre aceea cum trebuie încheiat corect un contract cu un cetățean străin în 2026 și cum să se evite amenzile, comentează consultantul juridic Burlacu Mihail.

Condițiile obligatorii ale contractelor individuale de muncă cu străini

În România, lucrătorul străin este considerat, conform legii, persoana care nu deține cetățenia României sau a altor state membre ale UE, SEE sau Confederației Elvețiene. Aceștia pot fi angajați în baza unui contract individual de muncă, care trebuie încheiat în formă scrisă, pe o durată determinate sau nedeterminată. Angajatorul (și nu cetățeanul străin angajat) este cel care trebuie să depună cererea pentru obținerea avizului de angajare. Prin urmare, asupra angajatorului cade responsabilitatea de a verifica îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de legislație.

– Angajatorii ar trebui să țină cont de faptul că prevederile normative ale legii României privind salariul minim brut GD 1505/2024 se extind și asupra angajaților străini. Nerespectarea cerințelor normative menționate atrage după sine răspunderea. În cadrul activității dumneavoastră, puteți angaja salariați permanenți, lucrători sezonieri, sportivi, angajați înalt calificați, lucrători transfrontalieri și chiar stagiari, dar obligația privind salariul minim brut este imperativă pentru toate categoriile menționate mai sus – subliniază Burlacu Mihail.

Iată ce explică juristul în continuare, cu privire la cerințele importante care privesc atât angajații străini, cât și pe angajatorul însuși:

– La fel ca și anterior, locul de muncă vacant nu trebuie să fie vizat de cetățeni ai României sau ai țărilor UE, și, de asemenea, trebuie să vă încadrați în cota stabilită prin lege. Din păcate, aceasta este de aproape trei ori mai mică decât numărul real al solicitanților. Dacă vorbim despre angajați, aceștia trebuie să dețină calificarea corespunzătoare. Aceasta trebuie să fie confirmată printr-o diplomă, iar începând cu martie 2025 există cerința privind confirmarea obligatorie a acestor diplome la Ministerul Educației din România (prin CNRED – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor). De asemenea, există cerința de a indica această informație la publicarea anunțurilor de angajare.

Confirmarea este necesară pentru: certificatele de absolvire a studiilor medii complete, diplomele de licență, diplomele de masterat și de doctorat, diplomele de învățământ profesional și tehnic. Depunerea documentelor se realizează personal la CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor). Se prezintă originalele și copiile actelor de studii, foaia matricolă (extrase cu notele/evaluările), copiile pașapoartelor, traducerile corespunzătoare, legalizate și cu apostilă. De asemenea, se anexează chitanța care atestă plata taxei. Termenul de examinare a cererii durează până la 60 de zile, dar adesea se soluționează în aproximativ o lună. Dacă nu sunt necesare examene suplimentare sau parcurgerea unor cursuri, lucrătorul străin primește Certificatul de Recunoaștere.

Angajatul trebuie să fie în mod obligatoriu apt din punct de vedere fizic conform normelor postului ocupat și să nu aibă antecedente penale legate de domeniul de activitate ales. Angajatorul nu trebuie să aibă datorii față de stat și trebuie să desfășoare oficial tipul de activitate corespunzător postului vacant. De exemplu, dacă, conform clasificării, sunteți înregistrat ca o companie IT, nu veți putea angaja lucrători sezonieri pentru lucrări agricole. O altă condiție importantă este ca angajatorul să nu fi avut încălcări ale legislației muncii în ultimele șase luni, în special dacă este vorba despre angajarea ilegală.

Aspecte cheie ale perioadelor de probă pentru străini

Angajând cetățeni străini, multor angajatori din România le este dificil să evalueze calificarea salariatului din cauza lipsei de experiență de lucru în întreprinderile locale și a studiilor obținute în instituții de învățământ superior străine, care le sunt necunoscute. O soluție frecventă în astfel de situații devine perioada de probă, pentru care legislația stabilește, de asemenea, anumite reguli.

– Este important de reținut că perioada de probă trebuie să fie inclusă în contractul individual de muncă. Dacă angajați un salariat fără contract, încălcați în mod direct legea... – menționează juristul Burlacu Mihail. – Termenele au importanță. Dacă ați încheiat un contract pe durată nedeterminată, perioada de probă poate fi de 90–120 de zile, dar nu mai mult. Dacă contractul specifică o durată determinată a angajării, de exemplu, pe un an, perioada de probă poate fi între 5 și 45 de zile.

Consultantul juridic menționează și avantajele acestui tip de contracte:

– Utilizarea dreptului la perioada de probă oferă angajatorului posibilitatea de a concedia angajatul străin fără preaviz și fără explicarea motivelor. Aceasta înseamnă că, dacă angajatul străin nu deține calificarea necesară, puteți pur și simplu să îl concediați. În cazul în care perioada de probă nu este stipulată în contract, conform Codului Muncii al României (53/2003), înaintea concedierii va fi necesară nu doar notificarea prealabilă și explicarea motivelor, ci și oferirea unui post alternativ, corespunzător nivelului salariatului.

Burlacu Mihail: „ Pentru încălcarea regulilor de angajare a străinilor poate surveni răspunderea”

Răspunderea pentru nerespectarea cerințelor legislației revine atât angajatului, cât și angajatorului.

– Pentru nerespectarea legii privind salariul minim de 4.050 de lei, angajatorul primește o amendă de la 3.000 de lei până la 5.000 de lei. Pentru lipsa unui contract individual de muncă, amenda va fi în cuantum de 20.000 de lei. Amenda se aplică pentru fiecare salariat aflat în această situație. Dacă ați semnat contractul, dar acesta era suspendat la momentul controlului, iar angajatul și-a continuat activitatea, veți primi, de asemenea, o amendă – explică Burlacu Mihail, adăugând: – Vorbind despre angajarea lucrătorilor străini în anul 2026, nu trebuie să uităm că, la sfârșitul lunii august 2025, a fost actualizat un proiect de lege care propune majorarea amenzilor pentru angajarea ilegală până la 40.000 de lei pentru fiecare angajat, dar nu mai mult de 1 milion de lei în total. Cel mai probabil, acest proiect de lege va primi aprobarea. Prin urmare, dacă intenționați să căutați lucrători printre imigranți, vă recomand să abordați cu atenție problema încheierii contractului, mai ales că, datorită perioadei de probă, puteți varia clauzele acestuia în avantajul dumneavoastră.

Sinteza subiectului

– În ultimii doi ani, controlul asupra respectării legislației muncii din România s-a intensificat considerabil. Verificările active ale întreprinderilor duc la amenzi serioase pentru angajatori și la deportare cu interdicție de intrare pentru angajații străini aflați în situații ilegale. Astfel de cazuri sunt adesea reflectate în mass-media, dar înăsprirea principală se observă și prin actualizarea legislației. Prin urmare, pentru toți angajatorii care planifică să angajeze imigranți, este important să încheie contractele corect și să respecte clauzele acestora..., – rezumă juristul Burlacu Mihail.