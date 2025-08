Peste 13 milioane de oameni au fost concepuți în eprubetă, la nivel global

Un studiu recent arată că numărul copiilor aduși pe lume prin Tehnici de Reproducere Umană Asistată (ART) a crescut exponențial în ultimii ani, astfel că, în prezent, la fiecare 35 de secunde se naște un bebeluș conceput în acest fel. Cea mai frecvent utilizată metodă este fertilizarea in vitro (FIV), peste 13 milioane de oameni din întreaga lume datorându-și viața acestei proceduri medicale, conform primelor estimări de acest gen.

Din 1978, de la nașterea primului bebeluș conceput prin fertilizarea unui ovul într-o eprubetă, numărul copiilor născuți cu ajutorul tehnologiilor medicale de reproducere asistată a crescut vertiginos. O nouă cercetare, publicată în revista Fertility and Sterility, relevă că aceste tehnologii medicale, care au stârnit controverse considerabile în primele două decenii, au avut, de fapt, un impact social semnificativ, la nivel mondial, ajutând milioane de oameni să devină părinți.

Pentru a afla câți bebeluși ART s-au născut încă de la începuturile tehnologiei, o echipă internațională de cercetători a adunat informații despre datele de sănătate din 101 țări diferite.

Astfel, oamenii de știință au constatat că un copil conceput prin tehnici de reproducere asistată se naște, în prezent, la fiecare 35 de secunde, iar Fertilizarea in vitro (FIV) este de departe cea mai comună metodă pentru tratarea infertilității.

Creștere exponențială în ultimele două decenii

Pe baza datelor colectate din 1978 până în 2018, echipa a estimat că între 10 și 13 milioane de bebeluși s-au născut prin aceste tehnologii medicale, în timp ce datele preliminare din perioada 2018-2023 au adăugat între trei și patru milioane de copii în plus.

„În fiecare an calculăm câți copii s-au născut în ultimele 12 luni, dar nu am folosit niciodată o metodologie consecventă și nici nu am extrapolat datele lipsă pentru a estima numărul total de copii născuți în lume”, a declarat Georgina Chambers, epidemiolog la Universitatea din New South Wales, Australia, și autoarea principală a studiului.

Cu toate că estimările nu sunt perfecte, Chambers și colegii ei susțin că sunt „o aproximare rezonabilă și solidă” bazată pe „cele mai robuste date disponibile în literatură”.

Informațiile provin de la Comitetul Internațional de Monitorizare a Tehnologiilor de Reproducere Asistată (ICMART), al cărui custode de date este Chambers, care colectează rezultatele globale din registrele naționale și regionale începând din 1991. Cercetătorii spun că a fost nevoie de acest studiu deoarece raportarea rezultatelor este inconsecventă, iar clinicile, țările și regiunile în care se fac astfel de proceduri medicale raportează incomplet, sporadic sau, în unele cazuri, chiar deloc. Concluziile arată că, în cei 40 de ani de la apariția tehnologiei reproductive (1978 - 2018), între 9,4 și 12,4 milioane de copii din 101 țări s-au născut folosind ART, cu o creștere exponențială începând cu secolul XXI (vezi grafic).

La începutul anilor 1980, Australia a devenit prima țară din lume care a înființat un registru FIV. În timp ce multe națiuni cu venituri mari au urmat exemplul de atunci, unele state fie nu au registre formale care raportează ICMART, cum ar fi Singapore, fie datele sunt înregistrate în registre cu o întârziere de mai mulți ani (China). Chiar și atunci când există liste oficiale, unele clinici regionale din Statele Unite, India și unele țări africane nu raportează la ICMART.

Cei mai mulți copii născuți prin FIV, în Europa

Europa se află în fruntea clasamentului cu 3,6 până la 4,5 milioane de copii născuți prin FIV, urmată de Asia cu 3 până la 4 milioane de sugari FIV și America de Nord cu 1,4 până la 1,6 milioane de sugari FIV, conform Science Alert.

Deși șansele de succes ale FIV nu sunt garantate, în ultimele două decenii, această tehnologie a oferit căi mai ieftine și cu rate mai ridicate de succes.

„Pe măsură ce tot mai mulți copii se nasc prin FIV, sperăm că accesul la îngrijire sigură și de înaltă calitate va deveni mai echitabil și bazat pe drepturile omului la nivel mondial”, a adăugat Chambers.

De asemenea, datele din Marea Britanie arată că rata medie de sarcină FIV folosind embrioni congelați a crescut de la 7% în anii 1990 la 36% în 2021.

Potrivit autoarei principale, „majoritatea bebelușilor FIV din Australia provin acum din embrioni congelați”.

Bebeluș provenit dintr-un embrion congelat timp de 30 de ani

De altfel, chiar săptămâna trecută, în Ohio, SUA, a venit pe lume „cel mai bătrân nou-născut”, așa cum a fost numit în presa internațională Thaddeus Daniel Pierce, un copil născut dintr-un embrion „adoptat” de la o femeie în vârstă de 62 de ani, embrion care fusese înghețat acum mai bine de 30 de ani (1994).

Așa-numita „adopție de embrioni”, acceptată în unele state, este o formă de donație în care cuplurile care au embrioni congelați cu intenția de a-i folosi mai târziu sau în cazul în care eșuează primul FIV, pot alege cui să îi ofere.

8 copii născuți în Marea Britanie prin FIV „cu trei părinți”

Opt copii sănătoși s-au născut în Marea Britanie folosind o tehnică de fertilizare in vitro mai nouă care le-a redus cu succes riscul de a moșteni boli genetice de la mamele lor, potrivit rezultatelor unui alt studiu, publicat luna trecută.

Această abordare a fost folosită pentru a împiedica femeile cu mutații genetice să transmită boli mitocondriale copiilor lor, iar experții americani de la MIT Technology au precizat ulterior că bebelușii britanici nu sunt primii copii „cu trei părinți”, așa cum a fost numiți în mass media, deoarece sunt creați folosind ADN de la trei persoane.

Una din 5.000 de nașteri este afectată de boli mitocondriale, care nu pot fi tratate și includ simptome precum deficiențe de vedere, diabet și pierdere musculară. Iar Marea Britanie este una dintre primele țări care a aprobat o tehnică de FIV care utilizează, împreună cu materialul genetic al părinților, o cantitate mică de ADN mitocondrial sănătos din ovulul unei donatoare, care înlocuiește partea din AND care provoacă boli.



