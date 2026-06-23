Darul de nuntă în 2026. Ce trebuie să știe invitații?

În 2026, sumele oferite de invitați variază în funcție de relația cu mirii, zona în care are loc evenimentul și costurile generale ale organizării unei nunți.

Deși nu există o regulă fixă, invitații se raportează de obicei la costul meniului și la nivelul de apropiere față de cuplul care organizează evenimentul.

De ce se oferă bani la nuntă

Tradiția darului în bani are o componentă practică importantă. Sumele oferite de invitați ajută, în multe cazuri, la acoperirea cheltuielilor de organizare și oferă mirilor flexibilitate financiară pentru începutul vieții în doi.

Spre deosebire de cadourile materiale, banii permit cuplului să își gestioneze prioritățile, fie că este vorba despre locuință, călătorii sau alte investiții personale.

Câți bani se oferă la nuntă în 2026

Nivelul darului diferă în funcție de tipul relației cu mirii. În mod orientativ, sumele practicate în 2026 sunt:

invitat singur (cunoștință, coleg): 600 – 1.000 lei

cuplu: 1.200 – 2.000 lei

prieteni apropiați sau rude: 1.500 – 3.000 lei

frați, surori sau persoane foarte apropiate: 2.000 – 4.000 lei

nași: 4.000 – 10.000 lei sau mai mult, în funcție de posibilități

copii: 300 – 500 lei

Specialiștii în organizarea de evenimente subliniază că o regulă orientativă este acoperirea costului meniului per persoană, estimat în 2026 la aproximativ 400 – 500 de lei, la care se adaugă o sumă suplimentară simbolică pentru miri, potrivit stiripesurse.ro.

Ce influențează suma oferită

Valoarea darului de nuntă este influențată de mai mulți factori. Cel mai important rămâne gradul de apropiere față de miri, însă și locația evenimentului joacă un rol esențial.

În orașe mari precum București, Cluj sau Timișoara, sumele sunt în general mai ridicate, în timp ce în zonele rurale sau orașele mici acestea sunt mai moderate.

De asemenea, bugetul personal al invitatului este un criteriu important, specialiștii recomandând evitarea împrumuturilor pentru acoperirea darului de nuntă.

Creșterea costurilor din industria evenimentelor a dus, în ultimii ani, la ajustarea constantă a sumelor oferite, tendință care continuă și în 2026.