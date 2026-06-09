Declarații în premieră ale denunțătorului lui Cristian Pomohaci: „Când mă prindea pe la saivan, mă pupa”

Silviu Roman a relatat mai multe episoade nepotrivite și care, potrivit afirmațiilor sale, ar fi avut loc în perioada în care a frecventat biserica unde slujea acesta.

Avansuri sexuale și promisiuni materiale

Bărbatul sune că îl admira pe fostul preot și a ajuns în apropierea acestuia după ce au purtat discuții pe rețelele de socializare. Potrivit mărturiei sale, primele semne de întrebare au apărut în timpul unei mese organizate la biserică, unde ar fi observat gesturi cu tentă sexuală.

”Am fost la masă, am zis rugăciunea cu toții, ca la orice mănăstire. Preotul te pune la masă și cu toții spunem Tatăl Nostru. Până la urmă îl văd pe părinte că duce mâna la gură, ținea pumnul așa (n.r. strâns), l-a dus la gură și a pus limba în obraz. M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori. El tot insista, a scos limba cu totul afară. Prin curte când ma vedea, venea cu crucea să mă pupe pe gură”, a povestit Silviu Roman, la Spynews Live.

Acesta afirmă că i-aufost făcute promisiuni materiale și au existat manifestări de afecțiune nedorite.

”Mă prindea de mijloc și mă trăgea. Scotea limba afară. A zis: «Dacă dai ascultare, îți iau apartament, îți iau oi». Când mă prindea pe la saivan, mă pupa”, a mai spus Silviu Roman.

Ce spune un susținător al fostului preot

În cadrul aceleiași emisiuni, un susținător al lui Cristian Pomohaci a intervenit telefonic și a contestat acuzațiile, subliniind că fostul preot nu a fost condamnat definitiv pentru faptele care îi sunt imputate și beneficiază de prezumția de nevinovăție.

”Fac precizarea, nu neapărat că aș fi un susținător, ci un om care are o altă opinie față de ceea ce se vehiculează în media. (...) În momentul acesta este în faza de cercetare, până se dovedește nu putem să spunem, poate este așa cum spuneți. (...) I-a oferit un loc de muncă, în condițiile în care domnul Silviu Roman ajunsese muritor de foame. Se laudă că el câștigă 700 euro pe oră. Domnul care se află în platou se laudă că de la el a pornit”, a declarat susținătorul lui Cristian Pomohaci.

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Cristian Pomohaci este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală, până la condamnarea definitivă funcțonând, potrivit legii, prezumția de nevinovăție. În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate mai multe sume de bani, în valoare totală de 2 milioane de euro, transmite IPJ Mureș.