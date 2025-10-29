Dezvăluiri șocante despre clinica privată, în urma morții Mădălinei

Soțul victimei a fost primul audiat la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, fiind prezent la anchetă însoțit de avocatul său. În zilele următoare vor fi chemați și medicii implicați în tragedie.

Acesta a stat aproximativ trei ore la audieri, relatând detalii despre noaptea în care s-a produs drama. Avocatul său, Mădălin Penciu, a cerut o procedură de urmărire penală rapidă și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Ancheta include și ridicarea documentelor medicale privind starea de sănătate a Mădălinei înainte și după naștere. Potrivit avocatului, toate persoanele implicate în caz vor fi audiate pentru o clarificare completă a circumstanțelor.

Condițiile din clinica privată

Între timp, apar noi dezvăluiri șocante despre condițiile din clinica privată.

"Gărzile de anestezie erau acasă, veneau foarte greu la cazurile de urgenţă. Secţia ATI era foarte slab dotată, şi asta ştia toată lumea. N-au vrut să aibă lucruri cu care să intervină în caz de complicaţii pentru că liniile de gardă nu ştiau ce să facă cu ele", a dezvăluit o fostă angajată.

Blocul operator și secția ATI a clinicii au fost închise săptămâna trecută de Ministerul Sănătății, care a retras parțial autorizația. În prezent, în clinică se efectuează doar consultații în regim ambulatoriu, potrivit observaornews.ro.