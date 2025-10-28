Patriarhia a instalat POS-uri în altarul Catedralei Mântuirii Neamului

Un sobor special de preoţi va sluji în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, iar accesul vizitatorilor va fi liber. Cei care doresc să susţină continuarea lucrărilor pot face donaţii prin POS-urile instalate chiar în biserică.

Catedrala Naţională, de la lăcaş de cult la obiectiv turistic

Zi şi noapte, credincioşii stau la rând pentru a trece prin altarul Catedralei Neamului. Arhiepiscopia Bucureştilor a creat o hartă interactivă, actualizată în timp real, care arată locul în care se termină rândul pelerinilor.

Timpul de așteptare este de circa două ore în perioada zilei dar crește în cursul serii.

Mulţi credincioşi care nu au avut invitaţii pentru ziua sfinţirii şi-au programat vizita pentru ziua de Sf. Dimitrie, ocrotitorul Bucureştilor. O femeie, venită cu un grup din eparhia Argeşului, a început să aştepte de la ora 10 dimineața.

"Foarte repede, e fluent rândul. Am luat-o pe Maica Cuvioasă Parascheva, şi nepoatele mele - mie mi-a ajutat Dumnezeu să ajung, să văd această minune, această capodoperă. Nepoţelele... Poate în vacanţă o să ajungă şi ele.", spune aceasta pentru observatornews.ro. Nepoțelele femeii locuisc în Austria.

"Am venit să vizităm Bucureştiul, şi acum stăm la rând. Suntem nerăbdătoare să vedem ce se ascunde în catedrală", spune o elevă din Republica Moldova.

"Suntem din Serbia, dar locuim în Germania. Am venit să vizităm Bucureştiul pentru că suntem ortodocşi şi avem aceeaşi credinţă. E foarte frumoasă şi abia aştept să văd interiorul," a spus un altt turist.

POS-uri instalate în altar

Inspirându-se din obiective turistice din alte țări, în Catedrala Neamului au fost instalate mai multe POS-uri, unul chiar în altar.

"Ne-am gândit ca cei care doresc să sprijine continuarea lucrărilor anexelor și finisajelor din interiorul Catedralei să poată contribui prin aceste mijloace moderne," a explicat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi.

Pelerinajul se încheie pe 31 octombrie. Între timp continuă şi cel de Sfântul Dumitru, la Patriarhia Română, până pe 29 octombrie, cu aproape 100.000 de pelerini închinându-se la moaşte.