România extinde lista medicamentelor compensate: 11 terapii inovative pentru pacienții oncologici, inclusiv primul tratament rambursat pentru melanomul uveal

Ministerul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate și gratuite, introducând 11 molecule inovative dedicate pacienților oncologici. Măsura oferă acces rapid și garantat la terapii moderne pentru forme de cancer care, până acum, nu beneficiau de opțiuni rambursate în România.

Una dintre cele mai importante noutăți este includerea tratamentului Tebentafuspum, prima terapie rambursată în România pentru melanomul uveal, o formă rară și agresivă de cancer ocular. Prin introducerea în sistemul public, pacienții vor putea beneficia de un tratament esențial, până acum inaccesibil.

Lista extinsă include și Selpercatinibum, un medicament cu rezultate notabile în două patologii dificile: cancerul pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat, care reprezintă 85–90% dintre cancerele pulmonare, și cancerul tiroidian medular avansat, o boală rară fără alternative terapeutice rambursate până în prezent. Evaluările clinice arată că terapia poate prelungi semnificativ supraviețuirea și încetinește progresia bolii cu luni întregi.

O altă premieră este Durvalumabum, introdus ca tratament de primă linie pentru pacienții diagnosticați cu cancer de tract biliar, o patologie rară, adesea depistată în stadii avansate. Este prima dată când această categorie de bolnavi beneficiază în România de o opțiune rambursată cu intenție curativă.

Lista completată de Ministerul Sănătății include terapii moderne pentru:

cancerul de sân avansat – Everolimus, Talazoparibum

cancerul colorectal metastazat – Regorafenibum

cancerul de prostată (în diverse forme) – Darolutamidum, Relugolixum, Enzalutamidum

leucemia limfocitară cronică – Zanubrutinibum

mielom multiplu recidivat și refractar – Isatuximabum

„Fiecare lună câștigată, fiecare tratament nou și fiecare șansă de a opri evoluția bolii înseamnă timp și speranță: timp pentru familie, timp pentru planuri, speranță pentru viață", a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete.

Aceste tratamente sunt dedicate pacienților care aveau opțiuni terapeutice extrem de limitate, fie din cauza rarității bolii, fie pentru că afecțiunea evolua rapid și agresiv.