„Longevitatea nu trebuie să fie un privilegiu”. Directorul ILA, Alexander Tietz-Latza, cere politici publice care să aducă prevenția și sănătatea pentru toți, nu doar pentru cei privilegiați

În fața celor peste 300 de participanți, medici, cercetători și studenți din cinci țări, Tietz-Latza a vorbit despre inegalitatea de acces la prevenție și inovație medicală.

„Astăzi, doar cei privilegiați beneficiază de testele și terapiile de ultimă generație care pot încetini îmbătrânirea. Dacă vrem o societate echitabilă, aceste soluții trebuie să ajungă în sistemul public de sănătate, nu doar în clinici private”, a spus el.

Directorul ILA a subliniat că Europa are datoria să introducă longevitatea în politicile publice de sănătate, la fel cum au fost introduse vaccinurile sau programele anti-fumat. „Longevitatea trebuie privită ca o investiție națională. O populație care trăiește mai mult și mai sănătos este o populație activă, productivă și fericită”, a declarat Tietz-Latza.

În intervenția sa, expertul german a cerut guvernelor să colaboreze cu mediul academic și cu cercetătorii din biotehnologie pentru a dezvolta programe de prevenție personalizată. teste de vârstă biologică, monitorizarea markerilor de inflamație și evaluarea impactului stilului de viață asupra sănătății.

„Longevitatea nu e doar o problemă medicală, ci una economică și socială. Nu putem vorbi despre o Europă echilibrată cât timp doar o parte a populației își permite accesul la medicina viitorului”, a adăugat el.

În prezent, în unele state occidentale există deja clinici publice unde se măsoară vârsta biologică și se monitorizează efectele dietelor, exercițiilor fizice și somnului asupra îmbătrânirii. România, a spus Tietz-Latza, are șansa de a intra în acest dialog global și de a construi un sistem de prevenție integrat, bazat pe date științifice și educație.

„Știința ne oferă instrumente, dar totul depinde de cum le folosim. Nu avem nevoie de minuni, ci de politici coerente care să pună sănătatea pe primul loc”, a concluzionat directorul ILA. Citește pe Antena3.ro Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa

Congresul Internațional de Longevitate, organizat în parteneriat cu International Longevity Alliance și Vetek Association – The Movement for Longevity and Quality of Life (Israel), a adus la București zece experți de top din SUA, Marea Britanie, Suedia, Germania și Israel, într-un eveniment care a conectat România la rețelele globale de cercetare în domeniul longevității.