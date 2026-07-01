OMS: Setați aerul condiționat la 27°C și porniți un ventilator. Încăperea va părea cu 4°C mai răcoroasă

Valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, iar temperaturile extreme pe o perioadă mai îndelungată pot avea consecințe grave asupra sănătății, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care a publicat o serie de recomandări ce pot face diferența dintre disconfort și o urgență medicală. Hidratați-vă constant în timpul zilei, cu un pahar de apă în fiecare oră, nu acoperiți cărucioarele pentru bebeluși cu material textil uscat, deoarece temperatura din interior poate crește și mai mult și nu folosiți ventilatoarele electrice la temperaturi de peste 40°C, pentru că vor încălzi corpul, în loc să-l răcorească – se numără printre sfaturile oferite de specialiștii agenției. OMS recomandă, totodată, reglarea aparatului de aer condiționat la 27°C și pornirea simultană a unui ventilator electric. Combinația poate face ca încăperea să fie percepută ca fiind cu aproximativ 4 grade mai răcoroasă.

În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, organismul își pierde capacitatea de a-și regla eficient temperatura internă. În aceste condiții pot apărea epuizarea cauzată de căldură și insolația, iar efortul depus de corp pentru a se răci pune presiune suplimentară asupra inimii și rinichilor, atrage atenția OMS.

Mai mult, temperaturile extreme agravează afecțiuni deja existente, precum bolile cardiovasculare, respiratorii, diabetul sau unele tulburări psihice și pot provoca inclusiv leziuni acute ale rinichilor. Riscul este influențat atât de intensitatea și durata valului de căldură, cât și de vârsta, starea de sănătate, condițiile de muncă și nivelul de adaptare al fiecărei persoane.

Cum ne protejăm în zilele toride

OMS recomandă evitarea ieșirilor și a activităților fizice solicitante în intervalul cu cele mai ridicate temperaturi. Atunci când deplasarea este necesară, este indicat să alegem trasee umbrite.

Specialiștii atrag atenția că temperatura resimțită în bătaia directă a soarelui poate fi și cu 15 grade Celsius mai mare decât cea indicată de termometru.

Dacă este posibil, este bine să petrecem 2-3 ore pe zi într-un spațiu răcoros, cu aer condiționat sau bine ventilat. În același timp, trebuie urmărite avertizările oficiale privind canicula și respectate recomandările autorităților.

Specialiștii amintesc și de un risc mai puțin discutat în timpul verii: înotul. Persoanele care încearcă să se răcorească în lacuri, râuri sau la mare nu ar trebui să intre niciodată singure în apă, pentru a reduce riscul de înec.

Cum păstrăm locuința răcoroasă

Pe timpul nopții, când temperatura de afară devine mai scăzută decât cea din locuință, ferestrele trebuie deschise pentru a permite aerului rece să intre în casă.

În schimb, pe parcursul zilei, dacă afară este mai cald decât în interior, ferestrele trebuie închise și acoperite cu jaluzele, obloane sau draperii care blochează lumina directă a soarelui. De asemenea, este recomandată oprirea aparatelor electrice care nu sunt neapărat necesare, deoarece acestea produc căldură suplimentară.

La fel de importantă este utilizarea corectă a ventilatoarelor electrice. Acestea trebuie folosite doar când temperatura aerului este sub 40°C. Peste acest prag, ventilatorul poate favoriza încălzirea corpului în loc să îl răcorească.

Dacă există aer condiționat, acesta nu trebuie setat la temperaturi foarte scăzute. OMS recomandă reglarea aparatului la 27°C și pornirea simultană a unui ventilator electric. Combinația poate face ca încăperea să fie percepută ca fiind cu aproximativ 4 grade mai răcoroasă și poate reduce consumul de energie destinat răcirii locuinței cu până la 70%.

Hidratarea, una dintre cele mai simple și eficiente măsuri

Apa rămâne principalul aliat împotriva caniculei. OMS recomandă consumul regulat de lichide, chiar și în lipsa senzației de sete: aproximativ un pahar de apă în fiecare oră și minimum 2-3 litri pe parcursul unei zile.

O metodă simplă prin care putem verifica dacă suntem suficient de hidratați este observarea culorii urinei. O culoare galben închis poate indica faptul că organismul are nevoie de mai multă apă.

În același timp, este recomandată limitarea consumului de alcool și băuturi cu multă cofeină, deoarece acestea pot favoriza deshidratarea.

Pentru răcorirea corpului sunt utile dușurile sau băile reci, umezirea pielii cu un prosop umed ori cu un pulverizator cu apă și purtarea unor haine lejere, deschise la culoare, din materiale care permit pielii să respire.

Copiii mici au nevoie de o atenție specială

Bebelușii și copiii sunt printre cele mai vulnerabile categorii în timpul valurilor de căldură. OMS reamintește că aceștia nu trebuie lăsați niciodată singuri într-un autoturism parcat, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește extrem de rapid.

În timpul plimbărilor, copiii trebuie feriți de soarele direct în orele de vârf, iar umbra poate reduce temperatura resimțită cu peste 10°C.

Un avertisment mai puțin cunoscut vizează cărucioarele pentru bebeluși: acestea nu trebuie acoperite cu pături sau materiale textile uscate, deoarece împiedică circulația aerului și transformă căruciorul într-un spațiu și mai fierbinte. În schimb, OMS recomandă folosirea unei pânze subțiri și umede, umezită ori de câte ori este nevoie, combinată cu un ventilator portabil.

Totodată, copiii trebuie îmbrăcați în haine ușoare, largi, care le acoperă pielea, iar la ieșirea în aer liber sunt recomandate pălăriile cu boruri largi, ochelarii de soare și crema cu factor de protecție solară de minimum SPF 30.

Verificarea vârstnicilor

Persoanele în vârstă, în special cele de peste 65 de ani, pacienții cu boli de inimă, plămâni sau rinichi, persoanele cu dizabilități și cele care locuiesc singure sunt, de asemenea, extrem de vulnerabile în timpul caniculei. OMS recomandă ca familia, vecinii sau prietenii să verifice periodic starea acestor persoane și să se asigure că au apă suficientă, locuința este răcoroasă și nu prezintă simptome de epuizare provocată de căldură.

Celor cu boli cronice sau care urmează tratamente medicamentoase, medicii le recomandă să discute din timp cu medicul curant despre eventualele măsuri suplimentare necesare în perioadele cu temperaturi extreme.

Ce trebuie să faceți dacă observați semne de insolație

OMS atrage atenția și asupra semnelor insolației, o urgență medicală care poate pune viața în pericol.

Dacă o persoană devine confuză, este amețită, își pierde conștiența, nu mai transpiră sau are stare de leșin și greață, trebuie apelat imediat serviciul de urgență. Până la sosirea echipajului medical, persoana trebuie mutată într-un loc răcoros sau umbrit, hainele trebuie slăbite sau îndepărtate, iar corpul răcit cât mai rapid cu prosoape ude, comprese reci, pungi cu gheață, ventilatoare sau, dacă este posibil și sigur, prin introducerea într-o baie cu apă rece.

„Este esențial să luați insolația în serios și să acționați rapid, deoarece întârzierile pot duce la complicații severe sau chiar la deces”, subliniază specialiștii OMS.