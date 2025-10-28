Premieră în România: primul Congres Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Sub tema „Noile frontiere ale longevității”, știința, clinica și tehnologia se întâlnesc pentru a vorbi despre soluții pentru cât mai mulți ani din viață trăiți sănătos. Evenimentul, organizat în parteneriat cu International Longevity Alliance (ILA) și Vetek Association – The Movement for Longevity and Quality of Life, are caracter academic și deschide Longevity Expo Forum Fest, singurul târg din România dedicat longevității, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine.

Dincolo de speranța de viață, presiunea anilor „buni” devine noul indicator de sănătate publică: în 2023, europenii au înregistrat în medie 63 de ani de viață sănătoasă. Această miză mută conversația dinspre durata vieții spre calitatea ei și împinge cercetarea să livreze instrumente pentru prevenție, diagnostic precoce și intervenții care întârzie apariția bolilor cronice.

La nivel mondial, cercetarea longevității a devenit o prioritate majoră. Investițiile private se ridică la miliarde de dolari – Altos Labs și Calico (Alphabet) dezvoltă tehnologii de reprogramare celulară și intervenții pentru prelungirea vieții sănătoase. În paralel, institute precum Buck Institute (SUA), Centre for Healthy Longevity (Singapore) sau agenția AMED (Japonia) pun bazele unor modele universitare și guvernamentale care transformă știința longevității în practică medicală.

În acest context, Congresul Internațional de Longevitate transformă Bucureștiul, pentru o zi, în capitala mondială a longevității. Marți, 11 noiembrie, vor avea loc prezentări științifice cu accent pe rezultate validate, discuții aplicate despre prevenție și Medicina 3.0 și un panel dedicat soluțiilor care au trecut testul replicabilității. Întrebarea-cheie la care invitații vor răspunde este ce putem face, chiar de mâine, pentru a adăuga ani sănătoși vieții noastre?

Printre numele anunțate se află cercetători internaționali care au un cuvânt important de spus în dialogul global anti-aging din SUA, Istrael, Marea Britanie, Singapore, Germania, Spania sau Suedia. Intervențiile de la congres vor prezenta cele mai avansate direcții de cercetare validate la nivel global, susținute de institute de prestigiu, consorții internaționale și agenții guvernamentale. Accentul va fi pus pe soluții concrete: de la măsurarea vârstei biologice și monitorizarea longitudinală, la integrarea datelor multi-omice cu algoritmi de inteligență artificială și ajustarea intervențiilor în funcție de răspunsul real al pacientului.

Congresul are loc marți, 11 noiembrie 2025, la Biblioteca Națională a României și se adresează în primul rând comunității medicale și științifice, precum și profesioniștilor preocupați de performanța fizică și cognitivă. Dincolo de specialiști, evenimentul se adresează și tuturor acelora care vor să afle de ce știința modernă nu mai consideră bătrânețea ca pe sfârșitul drumului, ci ca pe o etapă a vieții care poate fi valorificată din plin.

Programul complet și formularele de înscriere sunt disponibile pe fundatiadanvoiculescu.ro.