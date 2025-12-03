România înființează 3 Registre de screening pentru cancer. Cum vor fi sancționați cei care nu raportează datele

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care ar putea transforma radical modul în care țara noastră previne, prin depistarea timpurie, și monitorizează trei dintre cele mai frecvente tipuri de cancer: colorectal, de col uterin şi de sân. Concret, fiecare spital, centru medical şi cabinet individual care oferă servicii de screening va fi obligat să raporteze datele despre persoanele eligibile și participante la servicii de screening „într-o fișă unică”, iar pentru furnizorii de servicii medicale care „uită” să facă această raportare au fost pregătite sancțiuni și amenzi de până la 1.000 de euro.

În ciuda faptului că screeningul joacă un rol esențial în prevenirea și depistarea precoce a cancerelor prevenibile la persoanele asimptomatice aflate la risc și crește substanțial șansele de tratament eficace și supraviețuire a persoanelor diagnosticate cu o afecțiune oncologică, în România nu există în prezent astfel de registre, deși legislația obligă la înființarea lor.

„Screeningul nu este un episod unic de testare, ci un proces de testare sistematică și regulată a tuturor persoanelor din grupul țintă. Prin urmare, screeningul reprezintă un parcurs care începe prin identificarea persoanelor eligibile pentru screening și include în mod obligatoriu confirmarea diagnostică și tratamentul adecvat”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

În prezent, lipsa unui sistem unitar de raportare a datelor de la furnizorii de servicii medicale face ca politicile de sănătate să se bazeze pe date fragmentate, incomplete sau doar estimate. Evaluarea eficacității programelor de sănătate se face rar, fără indicatori clari de performanță, iar impactul real asupra bolilor oncologice este foarte greu de măsurat.

Toți furnizorii de servicii medicale, obligați să completeze fișa unică

Ministerul Sănătății vrea să rezolve această problemă prin crearea unor mecanisme oficiale și standardizate de colectare, raportare și analiză a datelor medicale.

Astfel, prin Proiectul de Hotărâre de Guvern publicat în transparenţă decizională pe pagina instituției, vor fi înfiinţate primele registre naţionale de screening:

Registrul Naţional de Screening pentru Cancerul la Sân (denumit SEESCS);

Registrul Naţional de Screening pentru Cancerul de Col Uterin (SEESCCU);

Registrul Naţional de Screening pentru Cancerul Colorectal (SEESROC).

Pentru fiecare registru este prevăzută o structură clară, o fișă unică de raportare și un mecanism de clasificare și stocare securizată a datelor, iar Ministerul Sănătății și Institutul Național de sănătate Publică (INSP) vor dezvolta sau extinde aplicațiile informatice deja existente.

Scopul acestor registre este de a colecta din surse multiple, stoca și analiza date nominale despre persoanele eligibile și participante la servicii de screening, astfel încât autoritățile să poată monitoriza: incidența leziunilor precanceroase și canceroase, calitatea și eficiența serviciilor, participarea și rata de acoperire, cost-eficiența intervențiilor și impactul asupra morbidității și mortalității prin aceste tipuri de afecțiuni oncologice.

Conform actului normativ, furnizorii de servicii medicale publici și privați vor avea obligaţia să completeze „fișa unică de raportare a serviciilor de screening” în același timp cu raportarea serviciilor medicale furnizate către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării, „dar nu mai târziu de 30 de zile de la încheierea oricăruia dintre episoadele raportabile”, în timp ce CJAS-urile și CASMB vor fi obligate să verifice dacă furnizorii de servicii medicale au completat datele și informațiile din fișa unică de raportare.

„Întreg sistemul de sănătate, public și privat, va raporta aceleași date, în același format, astfel încât să știm exact câți oameni intră în programele de screening și cum evoluează rezultatele. Informațiile ne vor permite să direcționăm corect resursele, acolo unde nevoile sunt mai mari și unde riscurile sunt mai ridicate”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Până la 5.000 de lei amendă

Ce nu a precizat oficialul este că Ministerul Sănătății a pregătit și sancțiuni pentru cei care „uită” să facă această raportare.

Astfel, documentul stipulează că, pentru fiecare dintre cele trei tipuri de cancer, „constituie contravenţie necompletarea de către furnizorii de servicii medicale publici sau privați, a fişei unice de raportare a serviciilor de screening” în termen de 30 de zile de la încheierea oricăruia dintre episoadele raportabile prevăzute în fișa unică de raportare.

Angajații DSP-urilor vor trebui să constate contravențiile și să aplice următoarele sancțiuni:

avertisment scris, la prima constatare,

amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei, la a doua constatare,

amendă de la 2.500 de lei la 5.000 de lei la a treia şi următoarele constatări.

Finanțarea celor 3 registre de screening va fi asigurată prin bugetul Ministerului Sănătății, din sume alocate în baza Programului Sănătate finanțat din Fondul de Coeziune al UE.

Concret, bugetele estimate pentru dezvoltarea acestora sunt: 7,27 milioane de lei pentru Registrul național de screening pentru cancerul de sân, 6,86 milioane de lei pentru Registrului național de screening pentru cancerul de col uterin și 3,30 milioane de lei pentru cel de screening în cancerul colorectal.

Conform proiectului, registrul se va afla în proprietatea şi administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Naţional de Supraveghere a Bolilor Netransmisibile.

„Trecem de la estimări la date reale, colectate din fiecare spital, cabinet și centru medical. O singură bază de date, unificată și ușor de accesat. Simplu, clar și organizat. Vom ști în timp real câte persoane participă la programele de screening și care sunt rezultatele, iar politicile publice vor fi construite pe dovezi, nu pe presupuneri”, a spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.