Rogobete anunță planul: cum ar putea România să scape de datoria de 600 milioane € către Pfizer

Rogobete negociază cu Pfizer: datoria de 600 de milioane de euro ar putea fi transformată în medicamente inovatoare pentru pacienții români

România caută soluții pentru a gestiona datoria uriașă către Pfizer, iar autoritățile propun o variantă strategică: transformarea celor aproximativ 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare necesare sistemului sanitar. Negocierile încep oficial joi și ar putea avea un impact major asupra accesului pacienților la tratamente moderne.

Negocieri decisive între Guvern și Pfizer

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va participa, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la o primă rundă de negocieri cu reprezentanții companiei Pfizer. Discuțiile vizează o soluție alternativă de stingere a datoriei de aproximativ 600 de milioane de euro, stabilită în urma unui litigiu privind vaccinurile anti-COVID.

În cadrul unei intervenții televizate, Rogobete a explicat că autoritățile române intenționează să propună conversia acestei sume în medicamente inovatoare, care nu sunt în prezent incluse pe lista celor compensate în România.

„Discuțiile vor fi purtate de mine și de ministrul finanțelor, domnul Nazare, noi doi fiind mandatați de guvernul României pentru a purta aceste discuții. Sigur că vom pune pe masa propunerilor lucrurile pe care le-am mai spus în spațiul public și anume încercarea de a converti această sumă în medicamente inovative pe care compania Pfizer le are în portofoliu, dar care nu sunt incluse în lista de medicamente compensate în România.”

Medicamente inovatoare pentru boli grave

Potrivit ministrului Sănătății, această strategie ar putea aduce beneficii semnificative pacienților români, în special celor care suferă de afecțiuni grave.

„Aici vorbesc în special de molecule inovative sau de molecule biologice pentru pacienții oncologici sau pentru pacienții cu boli rare autoimune și așa mai departe”, a explicat Rogobete.

Această abordare ar putea accelera accesul la terapii de ultimă generație, în condițiile în care multe dintre aceste tratamente sunt în prezent inaccesibile din cauza costurilor ridicate sau a lipsei includerii în programele naționale.

Proces de durată, dar cu miză majoră

Ministrul a avertizat că negocierile nu vor fi finalizate rapid, însă speră ca acestea să conducă la rezultate concrete într-un timp rezonabil.

„Cu siguranță nu se va termina totul la o singură întâlnire. Mâine va fi deschisă discuția și negocierea. Sperăm doar că această negociere nu va dura foarte mult și că vom veni cu soluții cât mai repede pentru a putea converti această datorie de aproape 600 de milioane de euro în medicamente de care România are nevoie.”

O obligație certă: suma trebuie plătită

Rogobete a subliniat că România nu poate evita plata acestei datorii, deoarece decizia instanței europene este executorie.

„Suma oricum va trebui plătită și indiferent că ne place sau nu, indiferent de câte discuții în mediul politic există, suma de 600 de milioane de euro va trebui plătită.”

În acest context, autoritățile încearcă să transforme o obligație financiară într-o oportunitate pentru sistemul de sănătate.

Plata ar putea fi eșalonată

Guvernul ia în calcul și varianta unei eșalonări a plăților, pentru a reduce presiunea asupra bugetului de stat.

„Evident că încercăm să găsim o sursă de finanțare, dar targetul nostru în negociere este ca suma să fie eșalonată în funcție de consumul și de eventualele medicamente noi pe care încercăm să le introducem în listă pe mai mulți ani de zile, astfel încât să nu plătim toată suma o dată și anume în perioada imediat următoare.”

Mediafax