Sfântul Dumitru: Ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie. Tradiții și superstiții

În ajunul sărbătorii are loc un obicei spectaculos cunoscut sub numele de Focul lui Sâmedru. Acesta este aprins în curți sau pe dealuri, iar flăcările au rolul de a alunga fiarele, spiritele rele și de a aduce rod bogat în anul următor.

Sfântul Dumitru, numit în popor și Sâmedru, este considerat ocrotitorul păstorilor, motiv pentru care focurile aprinse în noaptea dinaintea zilei sale sunt privite ca simboluri de protecție și purificare.

Conform tradiției, copiii sar peste foc pentru a fi sănătoși tot anul, iar tinerii necăsătoriți o fac pentru a-și găsi perechea și pentru a fi feriți de necazuri.

Femeile mai în vârstă împart celor care sar peste foc covrigi, nuci, mere, pâine, struguri și prune uscate, gest care simbolizează belșugul și binecuvântarea casei.

Pe 26 octombrie se face și pomenirea morților, un obicei cu rădăcini adânci în cultura populară. Oamenii dau de pomană colivă de Sâmedru și colaci în formă de cruce, pentru sufletele celor adormiți.

Tot în această perioadă, ciobanii păstrează ritualuri speciale. Ei așază un cojoc pe iarbă, pentru a afla cum va fi iarna care vine. Dacă pe cojoc se culcă o oaie neagră, se spune că iarna va fi blândă; dacă se așază o oaie albă, urmează o iarnă grea.

Tradiția populară spune că mersul oilor în dimineața de Sfântul Dumitru arată cum va fi vremea în lunile următoare. Dacă prima oaie care se trezește este albă și merge spre sud, iarna va fi grea. Dacă se trezește una neagră și merge spre nord, iarna va fi blândă și ușoară.

În Bucovina, se spune că persoanele care seamănă usturoiul după Sfântul Dumitru vor avea parte de pierderi în anul următor.

În Oltenia, oamenii cred că respectarea tradițiilor de Sâmedru îi protejează de pericole, boli și necazuri.

Tot în această zi, se taie coama cailor tineri, însă este interzis să se folosească pieptănul, pentru că acest gest ar atrage ghinion și primejdii.

Potrivit obiceiului străvechi, de Sfântul Dumitru trebuie plătite toate datoriile, chiriile și împrumuturile făcute în ultimele șase luni. Se crede că omul care nu își achită datoriile până la această dată va avea probleme și lipsuri în anul care urmează.

Ce este interzis de Sfântul Dumitru

Tradiția populară avertizează că nu ai voie să folosești pieptănul în această zi, altfel vei atrage asupra ta necazuri și nenorociri.

De asemenea, se spune că nu este bine să se semene usturoi după Sfântul Dumitru, pentru că anul viitor va aduce doar pagube și pierderi.

Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir marchează simbolic sfârșitul toamnei și începutul iernii pastorale. Este o zi a focului, a purificării și a echilibrului între lumi – o sărbătoare care unește credința, tradiția și respectul pentru strămoși.

