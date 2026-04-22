Tipare demografice globale: Când vin pe lume cei mai mulți copii?

Cele mai frecvente date de naștere

Datele statistice colectate din țări precum Statele Unite, Marea Britanie, Australia sau India arată că 9 dintre primele 10 poziții revin unor zile din septembrie, cu o singură excepție, 7 iulie.

În top se regăsesc, în mod constant, datele de 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 și 20 septembrie septembrie, iar regularitatea acestui model a atras atenția cercetătorilor din domeniul biologiei comportamentale. Explicațiile nu țin de hazard, ci de o combinație de factori sociali, culturali și chiar logistici.

Sărbătorile de iarnă

Principalul motiv pentru acest vârf al nașterilor din septembrie este legat de perioada sărbătorilor de iarnă. Decembrie și începutul unii ianuarie aduc mai mult timp petrecut acasă, concedii și o atmosferă relaxată, care favorizează apropierea dintre parteneri. În consecință, rata concepțiilor crește, iar rezultatul devine vizibil nouă luni mai târziu.

Pe lângă acest context social, și factorii de mediu joacă un rol important. Temperaturile scăzute și reducerea activităților în aer liber contribuie la acest tipar sezonier, observat constant în emisfera nordică.

Cultură și credințe

În anumite regiuni, tiparul nașterilor este modelat și de factori culturali. În China, de exemplu, anumite date considerate norocoase, precum 8 august sau 9 septembrie, sunt preferate de părinți. Popularitatea acestor zile este legată de semnificația numerelor 8 și 9, asociate cu prosperitatea și longevitatea.

Un fenomen similar apare în India, unde astrologia joacă un rol important. Unele nașteri sunt programate în funcție de momente considerate favorabile, ceea ce influențează distribuția datelor de naștere.

29 februarie

La polul opus se află 29 februarie, zi care apare doar în anii bisecți. Probabilitatea de a te naște atunci este extrem de redusă, aproximativ 1 la 1.461 de oameni. Cei născuți în această zi își sărbătoresc aniversarea, de regulă, pe 28 februarie sau 1 martie.

De ce se nasc mai puțini copii de Crăciun și Anul Nou?

Deși ar părea logic ca zilele festive să fie frecvente pentru nașteri, realitatea arată contrariul. 24 și 25 decembrie sau 1 ianuarie sunt printre cele mai rare. Motivul este unul practic: intervențiile medicale programate, precum cezarienele sau inducerea travaliului, sunt evitate în aceste perioade, fiind amânate pentru zilele următoare.

Luna cu cele mai multe nașteri

Chiar dacă septembrie domină clasamentul zilelor individuale, luna august înregistrează cel mai mare număr total de nașteri, urmată de iulie și septembrie. Tendința confirmă același tipar sezonier al concepțiilor din timpul iernii.

Influența lunii de naștere asupra dezvoltării copiilor

Specialiștii susțin că luna nașterii poate influența parcursul ulterior al copiilor. Cei născuți în septembrie sunt, de regulă, printre cei mai mari din generația lor școlară, ceea ce le oferă un avantaj de dezvoltare.

Diferența de vârstă față de colegii născuți în lunile de vară se poate traduce astfel în performanțe academice mai bune și o probabilitate mai mare de a excela în sport.

Persistența acestor tendințe în culturi și regiuni diferite indică faptul că momentul nașterii nu este întâmplător. De la influența sărbătorilor și a condițiilor climatice până la deciziile medicale și credințele culturale, distribuția nașterilor reflectă comportamente umane profunde, notează dcnews.ro.