Voluntarii din Armata Română: Când încep recrutările și care sunt beneficiile pentru noii soldați?

Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor urma o instruire de 4 luni, primind la final echivalentul a trei salarii medii pe economie, rerspectiv 27.000 lei.

„După aceste 4 luni, au următoarele variante. Fie să rămână în sistem, ca militari plătiţi, soldaţi plătiţi, fie să se ducă la o şcoală de pregătire în continuare, poate unii îşi găsesc vocaţia, le-a plăcut ce au văzut acolo şi vor să-şi continue cariera făcând o şcoală şi avansând. Fie să rămână în acea categorie de rezervişti voluntari ai Armatei Române", a explicat Radu Miruță, la Antena3 CNN.

România dispune, în prezent, de numai 3.500 rezervişti voluntari.

Facilități pentru voluntari

Voluntarii vor beneficia de cazare, masă și remunerație pe durata celor patru luni de instrucție.

"Vom porni, probabil, prin februarie-martie. Vor începe înscrierile şi pregătirile. Este o dezbatere despre cât de interesant este pentru tineri, adică se ocupă toate cele 1.000 de locuri, e bătaie pentru cele 1.000 de locuri? Ne adaptăm în timp. Şi bugetul trebuie să-şi permită. Este şi de testare, adaptare şi treabă financiară, că trebuie să plăteşti nişte bani acestor 1.000 de oameni, dincolo de cazare, mâncare şi toate lucrurile pe perioada celor 4 luni de zile", a precizat ministrul Apărării.

Ce se va întâmpla în caz de război

Radu Miruță a confirmat că rezerviştii operaţionali plecați în străinătate trebuie să revină în 15 zile în țară în caz de război, conform Legii 44, aplicabilă celor care au făcut armata.

De asemenea, programul voluntarilor vizează consolidarea capacității defensive naționale într-un context regional tensionat.