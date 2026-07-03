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Alertă Meteo! Cod portocaliu de vijelii și grindină în Buzău, Prahova, Galați și Brăila

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   20:15
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Alertă Meteo! Cod portocaliu de vijelii și grindină în Buzău, Prahova, Galați și Brăila
Hepta/Furtuni puternice în patru județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse torenţiale, grindină şi vijelii, valabile în ora următoare în mai multe localităţi din judeţele Buzău, Prahova, Galaţi şi Brăila.

Astfel, până la ora 20:40, în judeţele Buzău (Pătârlagele, Tisău, Cislău, Calvini, Vipereşti, Pănătău) şi Prahova (Şoimari, Cărbuneşti, Chiojdeanca, Surani, Ariceştii Zeletin, Salcia) se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60...80 km/h), vijelie, grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm).

Aceleaşi fenomene vor afecta, până la ora 21:00, şi localităţile Galaţi, Vânători, Braniştea, Smârdan, Şendreni (judeţul Galaţi), Ianca, Movila Miresii, Vădeni, Traian, Tudor Vladimirescu şi Siliştea (judeţul Brăila).

AGERPRES

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Subiecte în articol: alerta meteo Cod portocaliu vijelii grindină Buzău galaţi
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