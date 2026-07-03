Alertă Meteo! Cod portocaliu de vijelii și grindină în Buzău, Prahova, Galați și Brăila

Astfel, până la ora 20:40, în judeţele Buzău (Pătârlagele, Tisău, Cislău, Calvini, Vipereşti, Pănătău) şi Prahova (Şoimari, Cărbuneşti, Chiojdeanca, Surani, Ariceştii Zeletin, Salcia) se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60...80 km/h), vijelie, grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm).



Aceleaşi fenomene vor afecta, până la ora 21:00, şi localităţile Galaţi, Vânători, Braniştea, Smârdan, Şendreni (judeţul Galaţi), Ianca, Movila Miresii, Vădeni, Traian, Tudor Vladimirescu şi Siliştea (judeţul Brăila).

AGERPRES