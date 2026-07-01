Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 01-07-2026 ora 12:31 până la : 01-07-2026 ora 13:30

In zona : Județul Bihor: Remetea, Curățele, Budureasa, Căbești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie cu viteze de 50...70 km/h, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

Vremea va fi instabilă în zona Municipiului Bucureşti pe parcursul următoarelor trei zile, reiese din prognoza publicată, miercuri, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit sursei citate, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 10:00, vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torenţiale şi importante cantitativ (20 - 40 litri/mp şi izolat de peste 50 litri/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60 - 80 km/h) şi căderi de grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, ce va cuprinde întreaga ţară, până vineri dimineaţa.

Potrivit meteorologilor, va fi Cod portocaliu de vreme instabilă în intervalul 1 iulie, ora 15:00 - 2 iulie, ora 6:00, în Banat, Crişana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpaţii Occidentali şi cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali. Astfel, vor fi vijelii puternice cu rafale de 70 - 90 km/h şi izolat de peste 100 km/h, averse torenţiale, grindină de medii şi posibil de dimensiuni mari (2 - 5 cm) şi frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 25 - 40 litri/mp şi pe arii restrânse la peste 50 - 60 litri/mp.