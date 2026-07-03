Alertă METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN



Valabil de la : 03-07-2026 ora 14:15 până la : 03-07-2026 ora 15:00

In zona : Județul Constanta: Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Cuza Voda, Saligny, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu;

Județul Tulcea: Măcin, Isaccea, Jijila, Greci, Niculițel, Topolog, Luncavița, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Casimcea, Dăeni, Izvoarele, Stejaru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

COD : GALBEN



Valabil de la : 03-07-2026 ora 14:15 până la : 03-07-2026 ora 15:30

In zona : Județul Ialomiţa: Gârbovi, Munteni-Buzău, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Axintele, Sălcioara, Alexeni, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Colelia, Sărățeni;

Județul Călăraşi: Dor Mărunt, Lehliu Gară, Mânăstirea, Ciocănești, Spanțov, Ileana, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Vlad Țepeș, Frăsinet, Ulmu, Nicolae Bălcescu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 03-07-2026 ora 14:05 până la : 03-07-2026 ora 15:00

In zona : Județul Alba: Noșlac;

Județul Mureş: Luduș, Iernut, Sarmașu, Ungheni, Band, Adămuș, Sânpaul, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Cuci, Iclănzel, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Șincai, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), vijelie, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...4 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 03-07-2026 ora 13:55 până la : 03-07-2026 ora 15:00

In zona : Județul Constanta: Murfatlar, Cumpăna, Valu lui Traian, Topraisar, 23 August, Limanu, Albești, Amzacea, Pecineaga, Mereni, Comana, Bărăganu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h.

COD : GALBEN



Valabil de la : 03-07-2026 ora 13:35 până la : 03-07-2026 ora 14:30

In zona : Județul Mehedinţi: Baia de Aramă, Bala, Izvoru Bârzii, Ponoarele, Isverna, Ilovăț, Balta, Ilovița, Podeni, Bâlvănești, Obârșia-Cloșani, Cireșu, Godeanu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 03-07-2026 ora 13:35 până la : 03-07-2026 ora 14:30

In zona : Județul Argeş: Bârla, Ungheni, Recea, Căldăraru, Miroși, Hârsești, Popești, Izvoru, Râca;

Județul Teleorman: Dobrotești, Ciolănești, Tătărăștii de Sus, Siliștea-Gumești, Zâmbreasca, Beuca, Balaci;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), vijelie, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...4 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 03-07-2026 ora 13:25 până la : 03-07-2026 ora 14:30

In zona : Județul Buzău: Berca, Pârscov, Lopătari, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Mânzălești, Cozieni, Brăești, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), vijelie, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...4 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 03-07-2026 ora 13:20 până la : 03-07-2026 ora 15:00

In zona : Județul Constanta: Constanța, Medgidia, Murfatlar, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Negru Vodă, Topraisar, 23 August, Agigea, Limanu, Chirnogeni, Albești, Ciocârlia, Amzacea, Pecineaga, Mereni, Costinești, Comana, Bărăganu, Mangalia;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 03-07-2026 ora 13:00 până la : 03-07-2026 ora 14:00

In zona : Județul Vâlcea: Băbeni, Berbești, Frâncești, Alunu, Tomșani, Cernișoara, Roșiile, Mateești, Popești, Păușești, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Copăceni, Șirineasa, Sinești, Lădești, Lăpușata, Roești, Pesceana, Măldărești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), vijelie, grindină (1...3 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 03-07-2026 ora 13:00 până la : 03-07-2026 ora 14:00

In zona : Județul Constanta: Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h.



COD : GALBEN



Valabil de la : 03-07-2026 ora 12:05 până la : 03-07-2026 ora 13:30

In zona : Județul Constanta: Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Voda, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45 - 60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).