ANM extinde alerta de caniculă: Cod roșu în 16 județe duminică, iar de luni aproape toată România intră sub avertizare maximă

Caniculă extremă în România: 40 de grade, nopți tropicale și Cod roșu ANM pentru cea mai mare parte a țării

România se confruntă cu unul dintre cele mai puternice valuri de căldură din această vară. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de Cod roșu, Cod portocaliu și Cod galben, iar de luni aproape întreaga țară va intra sub cea mai severă alertă de caniculă.

Temperaturile extrem de ridicate și disconfortul termic accentuat vor afecta aproape toate regiunile țării în următoarele zile. Meteorologii avertizează că în unele zone valorile termice vor ajunge până la 40 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 17-25 de grade.

Cod roșu de caniculă în 16 județe, duminică

Duminică, între orele 10:00 și luni, 10:00, 16 județe din România se află sub avertizare Cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat.

Județele vizate sunt:

Satu Mare

Maramureș

Bihor

Sălaj

Cluj

Alba

Arad

Hunedoara

Sibiu

Brașov

Covasna

Harghita

Mureș

Bistrița-Năsăud

Suceava

Botoșani

În aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei temperaturile pot urca până la 39-40 de grade.

Meteorologii avertizează că și nopțile vor rămâne foarte calde, cu minime situate, în general, între 17 și 25 de grade, caracterizând așa-numitele nopți tropicale.

Cod portocaliu în Capitală și alte 21 de județe

Sub avertizare Cod portocaliu se află județele:

Neamț

Iași

Bacău

Vaslui

Galați

Vrancea

Brăila

Buzău

Prahova

Giurgiu

Dâmbovița

Argeș

Teleorman

Olt

Vâlcea

Gorj

Dolj

Mehedinți

Caraș-Severin

Timiș

Ilfov

De asemenea, avertizarea este valabilă și pentru municipiul București.

În aceste regiuni, valul de căldură va continua să se intensifice. Sunt prognozate temperaturi maxime între 34 și 38 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat.

Indicele temperatură-umezeală va depăși, de asemenea, pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile nocturne vor rămâne ridicate, cu minime cuprinse între 17 și 22 de grade.

Cod galben în sud-estul țării

Județele Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța sunt vizate de o avertizare Cod galben.

Și aici vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă a anului, cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 21 de grade, însă pe litoral și în Delta Dunării acestea pot ajunge la 23-24 de grade, menținând senzația de căldură și pe timpul nopții.

De luni, Codul roșu se extinde în aproape toată România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, începând de luni, ora 10:00, până marți, 1 iulie, ora 10:00, avertizarea de Cod roșu va fi extinsă la aproape întreg teritoriul României.

Singurele județe care vor rămâne sub Cod portocaliu sunt:

Buzău

Brăila

Ialomița

Călărași

Tulcea

Constanța

În restul țării va fi instituit Cod roșu de caniculă, ceea ce confirmă amploarea unuia dintre cele mai severe episoade de temperaturi extreme din această perioadă.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze expunerea la soare, în special în intervalele cu cele mai ridicate temperaturi, când riscul de apariție a problemelor cauzate de căldură este semnificativ crescut.

Mediafax