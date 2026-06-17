Avertizare meteo imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU
Valabil de la : 17-06-2026 ora 15:45 până la : 17-06-2026 ora 16:30
In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Șimian, Curtuișeni, Sălacea, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Buduslău, Viișoara;
Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale (25...30 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (55...70 km/h)
COD : PORTOCALIU
Valabil de la : 17-06-2026 ora 15:25 până la : 17-06-2026 ora 16:15
In zona : Județul Cluj: Gherla, Bonțida, Iclod, Jucu, Mociu, Sic, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Pălatca;
Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale (25...30 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (55...70 km/h).