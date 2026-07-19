Pantaloni de piele la sală în 2026? Lenny Kravitz are explicația perfectă

Artistul american este cunoscut pentru ținutele sale spectaculoase, însă hainele pe care le poară la sală a atras atenția fanilor: pantaloni de piele purtați în timpul antrenamentelor.

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Antrenamente în pantaloni de piele

Deși pielea nu este cel mai confortabil material pentru activități sportive, Lenny Kravitz spune că alegerea sa are o explicație practică, nu doar una legată de imagine.

Într-un interviu acordat revistei Men’s Health, cântărețul a explicat că hainele de la antrenamente sunt aceleași cu cele din aparițiile sale scenice.

„Cânt pe scenă în piele, denim, orice, așa că aceștia sunt pantalonii pe care îi port la antrenament”, a spus Lenny Kravitz.

El a explicat că această abordare îi permite să fie pregătit pentru mișcare în orice moment, fără să depindă de un echipament special de sală.

„Pot face un antrenament oricând, oriunde”, a spus acesta, subliniind că nu are nevoie să aibă mereu o geantă de sport la îndemână pentru a-și respecta rutina.

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Un artist disciplinat

Pentru Kravitz, hainele au și un rol practic în monitorizarea formei fizice. Artistul a mărturisit că își evaluează condiția corporală și în funcție de felul în care îi vin pantalonii.

„Pot evalua totul după cum sunt în pantaloni. Dacă pantalonii mei sunt puțin strâmți, știu că trebuie să fiu mai atent”, a explicat cântărețul.

Lenny Kravitz are 61 de ani și este apreciat nu doar pentru cariera sa muzicală, ci și pentru disciplina pe care o menține în ceea ce privește stilul de viață și pregătirea fizică.

Deși alegerea de a purta pantaloni de piele la sală rămâne una neobișnuită pentru majoritatea oamenilor, artistul demonstrează încă o dată că stilul personal poate deveni parte din rutina de zi cu zi, notează thecut.com.