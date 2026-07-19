Diane Kruger dezvăluie secretul siluetei sale. Ce mănâncă într-o zi obișnuită

Într-un interviu acordat revistei Grazia, actrița a declarat că încearcă să fie atentă la alegerile pe care le face, inclusiv atunci când vine vorba despre cumpărături și consumul de alimente.

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„Suntem sănătoși, încerc mereu să fiu rațională în ceea ce privește ceea ce cumpăr și ceea ce avem nevoie. Urăsc să arunc mâncarea”, a spus Diane Kruger.

Vedeta a explicat anterior că nu se bazează pe soluții rapide pentru menținerea aspectului fizic, ci preferă o abordare naturală, concentrată pe stare de bine și vitalitate.

„Deși apreciez beneficiile tratamentelor de îngrijire a pielii, precum tratamentele faciale și masajele, prioritizez practicile care promovează bunăstarea și vitalitatea generală”, a declarat actrița pentru Women&Home.

Care sunt prioritățile actriței?

Kruger a povestit că experiențele personale, inclusiv maternitatea, i-au schimbat perspectiva asupra propriei imagini și a modului în care își îngrijește corpul.

„Odată cu vârsta și maternitatea, am experimentat o schimbare profundă în percepția mea despre mine. Prioritatea mea principală este să mă mențin în formă, sănătoasă și puternică pentru mine și fiica mea”, a afirmat aceasta.

Artista susține că secretul constă în echilibru, fără restricții extreme, atât în alimentație, cât și în rutina de fitness.

„Cred în orice cu moderație, echilibru și plăcere în dieta și rutina mea de fitness”, a explicat Diane Kruger.

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Dieta de fiecare zi

Ea își începe ziua cu un mic dejun bogat în proteine, care include ouă poșate, avocado și pâine multicereale. La prânz preferă preparate pe bază de somon și multe legume, iar seara optează pentru mese care includ carne slabă, respectiv pui sau vițel.

Diane Kruger, cunoscută pentru rolurile sale din cinematografie și televiziune, spune că sănătatea, familia și menținerea unui stil de viață echilibrat au devenit priorități importante în această etapă a vieții sale, notează dailymail.com.