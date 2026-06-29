Când se întorc ploile și scăpăm de caniculă

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), marţi, 30 iunie, între orele 12:00 - 23:00, la început în zonele montane şi submontane, apoi şi în Crişana, Maramureş şi Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi pe arii restrânse de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm).



În intervale scurte de timp (de până la trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp şi izolat vor depăşi 30 - 40 l/mp.



Al doilea Cod galben de vreme instabilă va fi valabil miercuri, în intervalul orar 12:00 - 23:00, în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi, local, în zona de munte unde vor fi averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50 - 70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm).



Cantităţile de apă vor ajunge 15 - 25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 40 l/mp, în intervale scurte de timp.



ANM precizează că fenomene specifice instabilităţii atmosferice se vor semnala pe arii restrânse şi în restul ţării.

Vremea în București

Vremea va rămâne deosebit de caldă în zona Municipiului Bucureşti, luni, marţi şi în prima parte a zilei de miercuri, însă treptat vor apărea perioade cu înnorări, averse şi descărcări electrice, mai ales în după-amiaza de 1 iulie, arată prognoza de specialitate, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



Potrivit meteorologilor, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 30 iunie, ora 10:00, în Capitală, valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 20 - 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.



Prognoza de specialitate relevă faptul că, în perioada 30 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, căldură va continua să fie intensă, iar disconfortul termic se va menţine deosebit de accentuat. ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, noaptea va fi tropicală, cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, în timp ce vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 22 - 23 de grade, uşor mai scăzută în zona pre-orăşenească.



În schimb, din a doua parte a zilei de miercuri, instabilitatea atmosferică se va accentua, astfel că vor fi perioade cu înnorări, averse torenţiale (în general 10 - 15 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm). Temperatura maximă va fi cuprinsă între 29 şi 31 de grade.



Municipiul Bucureşti se află sub o avertizare Cod roşu de caniculă în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, respectiv sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, pe parcursul zilei de 1 iulie.

AGERPRES