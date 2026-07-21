Cum te îndrăgostești, în funcție de luna nașterii?

Unii oameni devin îndrăzneți și expresivi atunci când le place de cineva, în timp ce alții devin timizi, se gândesc prea mult la toate sau încearcă să își păstreze calmul. Aceste reacții pot părea imprevizibile, dar adesea urmează tipare emoționale familiare.

Aprilie

Nu ești foarte bun(ă) la a-ți ascunde sentimentele. Este foarte clar când ești îndrăgostit(ă) de cineva și vei inventa orice scuză poți pentru a petrece timp lângă acea persoană. Chiar și atunci când crezi că ești viclean(ă), este foarte evident pentru toți ceilalți cât de îndrăgostit(ă) ești. Nu-ți face griji însă! Este foarte îndrăgostit(ă). Vei radia ca un(o) prost(ă) îndrăgostit(ă) ori de câte ori apare persoana de care ești îndrăgostit(ă).

Mai

Ai tendința să te bagi în capul tău. Te gândești prea mult la tot ce spui și analizezi chiar și cele mai mici lucruri. Încerci să-l(i) implici pe cel(o) în conversații profunde, dar ești 100% panicat(ă) intern.

Iunie

Ești pur și simplu entuziasmat(ă)! Devii extra efervescent(ă) și pasional(ă) și nu te poți opri din vorbit. Un caz major de diaree verbală.

Iulie

Ești sensibil(ă) și te poți simți puțin copleșit(ă) când ești în preajma cuiva care îți place atât de mult. S-ar putea să te porți puțin retras(ă), dar ești atent(ă) la lucrurile care îl interesează. Ești genul care le cumpără un cadou incredibil de atent, dar apoi ești prea timid să i-l oferi.

August

Ești destul de direct și s-ar putea să-i spui pur și simplu persoanei de care ești îndrăgostit ce simți. Ești, de asemenea, foarte afectuos, așa că probabil (nu într-un mod ciudat!) îl atingi și încerci să stabilești o conexiune fizică.

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Septembrie

Te confrunți cu multă nesiguranță și îți este greu să crezi că cineva ar fi cu adevărat interesat de tine. Cu siguranță te închizi din cauza asta și încerci să-ți ții pasiunea la distanță.

Octombrie

Nu te comporți atât de diferit în preajma persoanei de care ești îndrăgostit. Ești fermecător și echilibrat în general, așa că atunci când ai sentimente pentru cineva, te comporți destul de similar.

Noiembrie

Nu te îndrăgostești foarte ușor, așa că atunci când o faci, te BLOCHEZI pe acea persoană. Ești dură și nu te temi să fii directă. Îi vei spune direct cuiva că o placi.

Decembrie

Ești extrem de jucăuș și începi să te distrezi. E ca și cum ai pune în scenă un spectacol solo pentru persoana de care ești îndrăgostit.

Ianuarie

Ești puțin confuză când ești îndrăgostită. Vei fi super atrasă de cineva și apoi te vei retrage. E ca și cum nu știi cum ar trebui să te comporți și te vei tot îndoi de tine.

Februarie

În ciuda naturii tale rezervate și introvertite, vei găsi mici modalități de a ieși cu persoana de care ești îndrăgostită. Nu vorbești neapărat mult sau nu încerci să o impresionezi, dar vei face tot posibilul doar pentru a fi aproape de ea. Dar nu este evident. Foarte discret.

Martie

Ești o persoană care flirtează mereu, dar în cel mai visător mod. Petreci o perioadă considerabilă de timp visând și ascultând muzică care te face să te simți în largul tău. Devii foarte sensibilă și amețitoare, și acesta este cel mai drăguț lucru din lume, potrivit collective.world.

