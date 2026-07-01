Cod galben de inundații valabil până joi la prânz

Avertizarea este în vigoare de miercuri până joi la ora 12.00.

Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Atenționarea vizează anumite sectoare de râuri din județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vâlcea.

Conform hidrologilor, cele mai intense manifestări sunt așteptate pe unele râuri mici din județele: Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, unde probabilitatea producerii viiturilor rapide și a inundațiilor locale este mai ridicată.