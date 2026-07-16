Cod galben de ploi și vijelii în Capitală. Temperaturile rămân ridicate

ANM a emis prognoza meteo pentru București, de joi până sâmbătă.

Joi, în intervalul 12:00-22:00, va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Începând cu joi, ora 12:00 și până vineri la ora 09:00, „vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10...15 l/mp, izolat peste 20 l/mp), intensificări de scurtă ale vântului (rafale de 50...70 km/h ) și, posibil, vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de 19...21 de grade”, potrivit ANM.

Începând cu vineri, ora 09:00 și până sâmbătă la ora 09:00, „vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) de peste 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (în general 2...5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă ale vântului (rafale de 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, a transmis ANM.

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Sâmbătă în intervalul 09:00-22:00, „vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza și cu disconfort termic în accentuare (indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități). Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară când vor fi condiții pentru averse (în general 2...5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade”, potrivit ANM.

De asemenea, de joi, ora 12:00 și până sâmbătă la ora 22:00, „va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează un val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale”, a mai transmis ANM.