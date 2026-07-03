Cod Galben și Portocaliu de ploi și vijelii în țară, vineri și sâmbătă

Prima alertă emisă este cea de Cod Galben, valabilă de vineri de la ora 10:00 până la ora 17:00. Aleta vizează instabilitate atmosferică, ploi torențiale însemnate cantitativ, vijelii sau grindină de dimensiuni mici și posibil medii.

Alerta este valabilă pentru cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali.

Potrivit ANM, în zona vizată vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.

Vizate sunt județele Maramureș, Cluj, Hunedoara, Gorj, Dolj, Olt, Teleorman, Giugiu, Zona București și Ilfov. Parțial sunt vizate județele Bistrița Năsăud, Mureș, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, și Vâlcea.

A doua avertizare vizată este cea de Cod Portocaliu, valabilă vineri, între orele 12:00 - 17:00. Aleta vizează averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice.

Potrivit ANM, în sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii dimensiuni (1...3 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp.

Avertizarea este valabilă în județele Alba, Sibiu, Covasna, Harghita, și parțial în Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș și Vâlcea.

Cea de-a treia alertă vizată este cea de Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Alerta este valabilă de vineri, începând cu ora 17:00 și până sâmbătă, la ora 8:00.

Potrivit ANM, în sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30 l/mp.

Următoarea alertă este cea de Cod Portocaliu valabilă, vineri între orele 17:00 și 22:00.

Potrivit ANM, în Carpații Orientali și Meridionali vor fi averse torențiale, iar în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Alerta este valabilă pentru județele Alba, Sibiu, Covasna, Harghita, Brașov, și parțial pentru județele Neamț, Bacău, Suceava, Bistrița - Năsăud, Maramureș, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș și Vâlcea.

Ultima alertă a ANM este cea de Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă sâmbătă între orele: 8:00 - 23:00.

Potrivit ANM, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe parcursul zilei de sâmbătă local și în Muntenia.

Județele vizate sunt Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Brăila, Iași, Botoșani, Vaslui, Galați, Brăila și Tulcea, dar și parțial în județele Alba, Sibiu, Brașov, Neamț, Bacău și Vrancea.

(sursa: Mediafax)