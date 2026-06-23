Craiova, sub ape după codul roșu de furtuni. Zeci de străzi inundate și copaci doborâți de vijelie. Ploaia torențială a paralizat orașul, peste 100 l/mp au căzut în doar 50 de minute

Potop în Craiova după o furtună devastatoare: peste 100 l/mp în mai puțin de o oră, străzile au devenit râuri

Craiova s-a confruntat marți după-amiază cu una dintre cele mai puternice episoade de vreme severă din ultimii ani. Un cod roșu de ploi torențiale și furtuni puternice a provocat inundații extinse în mai multe zone ale municipiului, după ce cantitățile de apă căzute într-un interval foarte scurt au depășit 100 de litri pe metrul pătrat.

Fenomenele meteo extreme au durat aproximativ 50 de minute, însă au fost suficiente pentru a transforma numeroase artere din oraș în adevărate râuri. Circulația a fost afectată în mai multe puncte importante, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru limitarea efectelor produse de precipitațiile abundente.

Zeci de străzi inundate și copaci doborâți

Potrivit informațiilor transmise de primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, bilanțul provizoriu indică 24 de străzi inundate și patru copaci doborâți de furtună.

„Peste 100 de litri pe mp, până la această oră, din estimările CAO, după codul roșu de ploi. Am avut 24 de străzi inundate și patru copaci căzuți. Toate echipele de la CAO sunt în teren, dar la cantitatea aceasta de ploi nu face față nicio canalizare din lume, mai ales că a ajuns peste cota de avarie canalul Râului. Vă rugăm să respectați semnele agenților poliției locale și să evitați zonele unde încă este circulația oprită ( Promenada, Teodorini, pod Electro, zona Romanescu, Kaufland și Pelendava). Vom lucra și în această noapte, ca și cea trecută, ca să curățăm străzile, cu echipele de la Salubritate! Le mulțumesc tuturor celor care se pregătesc de o nouă noapte albă ca și ieri pentru efortul deosebit pe care îl fac! Pentru urgențe sunați la 0251/984!”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

Sursa FB MeteoPlus

Imagini impresionante surprind amploarea dezastrului

Pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini și înregistrări video care surprind amploarea fenomenului. În mai multe cartiere, apa a acoperit carosabilul, iar șoferii au întâmpinat dificultăți majore în trafic. Unele zone au devenit impracticabile, iar autoritățile au fost nevoite să restricționeze circulația pentru a evita incidentele.

Cantitatea uriașă de precipitații căzută într-un interval atât de scurt a depășit capacitatea sistemului de canalizare, fenomen întâlnit frecvent în cazul furtunilor extreme. Specialiștii avertizează că astfel de episoade meteo devin tot mai frecvente în sezonul cald, pe fondul schimbărilor climatice și al intensificării fenomenelor atmosferice severe.

Intervenții pe timpul nopții pentru revenirea la normal

Autoritățile locale au anunțat că echipele Companiei de Apă Oltenia și cele ale serviciilor de salubritate vor continua intervențiile și pe parcursul nopții pentru evacuarea apei și curățarea zonelor afectate.

În timp ce meteorologii monitorizează evoluția vremii, craiovenii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate și să respecte recomandările autorităților până la revenirea situației la normal.