Fenomenul invizibil care susține viața pe Pământ. Rolul neașteptat al prafului saharian

Potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea din California, particulele de praf bogate în fier contribuie la dezvoltarea fitoplanctonului și fertilizează unele dintre cele mai importante ecosisteme ale planetei.

În fiecare an, aproximativ 800 de milioane de tone de praf sunt ridicate din nordul Africii și purtate de curenții atmosferici peste Oceanul Atlantic, ajungând până în bazinul Amazonului, în Insulele Bahamas și chiar în cele două Americi.

Cum se transformă fierul în atmosferă

Cercetătorii au descoperit că timpul petrecut de particulele de praf în atmosferă joacă un rol esențial în transformarea fierului pe care îl conțin. Pe măsură ce praful parcurge distanțe mari, reacțiile chimice din atmosferă transformă fierul într-o formă solubilă, mult mai ușor de utilizat de organismele vii.

„Transportul fierului pare să stimuleze procesele biologice în același mod în care fertilizarea cu fier poate avea un impact asupra vieții din oceane și de pe continente”, a explicat biogeochimistul Timothy Lyons.

Potrivit acestuia, rezultatele studiului demonstrează că praful bogat în fier poate influența ecosisteme aflate la mii de kilometri de locul de origine.

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Nutrien esențial pentru oceane și pădurea amazoniană

Fierul este un element indispensabil pentru numeroase procese biologice, însă nu se găsește în cantități suficiente în toate regiunile lumii. Din acest motiv, transportul natural al acestui mineral prin intermediul prafului saharian contribuie la susținerea vieții în zone îndepărtate.

Ajuns la suprafața oceanelor, fierul fertilizează fitoplanctonul – organisme microscopice care stau la baza lanțului trofic marin și au un rol important în producerea oxigenului și absorbția dioxidului de carbon.

În același timp, particulele de praf care ajung în bazinul Amazonului furnizează nutrienți solului, susținând dezvoltarea vegetației din cea mai mare pădure tropicală a lumii.

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Descoperirea cercetătorilor

Pentru a înțelege modul în care se modifică proprietățile prafului saharian în timpul călătoriei sale, echipa coordonată de cercetătoarea Bridget Kenlee a analizat mostre de sedimente prelevate de pe fundul oceanului.

Rezultatele au arătat că, deși cantitatea totală de praf scade pe măsură ce acesta se îndepărtează de Sahara, proporția de fier solubil și disponibil biologic crește.

„Această relație sugerează că procesele chimice din atmosferă transformă fierul mai puțin reactiv din punct de vedere biologic în forme mult mai accesibile organismelor vii”, au concluzionat autorii studiului.

Astfel, praful saharian nu reprezintă doar un fenomen atmosferic vizibil, ci și un mecanism natural prin care sunt transportați nutrienți esențiali către oceane și păduri tropicale, contribuind la menținerea unor ecosisteme care produc o parte importantă din oxigenul planetei, potrivit useit.ro.